Actorul Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de 35 de milioane de lire sterline din Knightsbridge, centrul Londrei, după un jaf în plină zi chiar la magazinul Rolex de la parter, informează

Un jaf l-a speriat atât de tare pe Tom Cruise, încât actorul s-a mutat

Atacul a avut loc pe 20 ianuarie. Mai mulți indivizi au reușit să fure peste 20 de ceasuri, în valoare de sute de mii de lire sterline. Ei au reușit să pătrundă spărgând cu ciocanul geamul magazinului și au plecat de acolo pe motociclete. Deocamdată, polițiștii nu au arestat pe nimeni și încă fac cercetări.

Incidentul pare să-l fi speriat atât de tare pe Tom Cruise încât acesta și-a făcut bagajele și a plecat. O sursă a declarat pentru : „Totul s-a întâmplat foarte repede, a fost o surpriză pentru angajații clădirii”.

Actorul obișnuia să alerge dimineața în Hyde Park, vizavi de clădirea în care locuia.

„Îi plăcea să se plimbe prin zonă, dar se pare că Knightsbridge devine tot mai puțin sigur în fiecare săptămână. Zona a decăzut în ultimul an sau doi”, a spus sursă apropiată de Tom Cruise.

Cartierele exclusiviste din Londra își pierd farmecul din cauza infracționalității

Marcel Knobil, expert în branduri, a declarat pentru Daily Mail că zonele exclusiviste, fermecătoare ale Londrei încep să capete o reputație proastă din cauza infracționalității.

„Când siguranța pare a fi amenințată, asta are un impact masiv asupra imaginii unei locații. Prestigiul unei zone poate fi foarte ușor spulberat. Când sunt raportate infracțiuni majore sau spargeri, prețurile proprietăților scad și comercianții simt imediat asta”, a explicat expertul.