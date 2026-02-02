B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de lux din centrul Londrei după un jaf în plină zi chiar la magazinul de la parter (VIDEO)

Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de lux din centrul Londrei după un jaf în plină zi chiar la magazinul de la parter (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 11:30
Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de lux din centrul Londrei după un jaf în plină zi chiar la magazinul de la parter (VIDEO)
Actorul Tom Cruise. Sursa foto: Hepta - Ferrari Press Agency / NBC
Cuprins
  1. Un jaf l-a speriat atât de tare pe Tom Cruise, încât actorul s-a mutat
  2. Cartierele exclusiviste din Londra își pierd farmecul din cauza infracționalității

Actorul Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de 35 de milioane de lire sterline din Knightsbridge, centrul Londrei, după un jaf în plină zi chiar la magazinul Rolex de la parter, informează The Telegraph.

Un jaf l-a speriat atât de tare pe Tom Cruise, încât actorul s-a mutat

Atacul a avut loc pe 20 ianuarie. Mai mulți indivizi au reușit să fure peste 20 de ceasuri, în valoare de sute de mii de lire sterline. Ei au reușit să pătrundă spărgând cu ciocanul geamul magazinului și au plecat de acolo pe motociclete. Deocamdată, polițiștii nu au arestat pe nimeni și încă fac cercetări.

Incidentul pare să-l fi speriat atât de tare pe Tom Cruise încât acesta și-a făcut bagajele și a plecat. O sursă a declarat pentru Daily Mail: „Totul s-a întâmplat foarte repede, a fost o surpriză pentru angajații clădirii”.

Actorul obișnuia să alerge dimineața în Hyde Park, vizavi de clădirea în care locuia.

„Îi plăcea să se plimbe prin zonă, dar se pare că Knightsbridge devine tot mai puțin sigur în fiecare săptămână. Zona a decăzut în ultimul an sau doi”, a spus sursă apropiată de Tom Cruise.

Cartierele exclusiviste din Londra își pierd farmecul din cauza infracționalității

Marcel Knobil, expert în branduri, a declarat pentru Daily Mail că zonele exclusiviste, fermecătoare ale Londrei încep să capete o reputație proastă din cauza infracționalității.

„Când siguranța pare a fi amenințată, asta are un impact masiv asupra imaginii unei locații. Prestigiul unei zone poate fi foarte ușor spulberat. Când sunt raportate infracțiuni majore sau spargeri, prețurile proprietăților scad și comercianții simt imediat asta”, a explicat expertul.

Tags:
Citește și...
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Monden
Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Monden
Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
Ioana Ginghină, noi acuzații la adresa lui Alexandru Papadopol, fostul soț: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”
Monden
Ioana Ginghină, noi acuzații la adresa lui Alexandru Papadopol, fostul soț: „Mă doare sufletul pentru copilul meu”
Oana Roman: „Una dintre cele mai bune, dar și mai grea decizie pe care am luat-o în viața asta”. Ce a făcut aceasta
Monden
Oana Roman: „Una dintre cele mai bune, dar și mai grea decizie pe care am luat-o în viața asta”. Ce a făcut aceasta
Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
Monden
Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
Monden
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)
Monden
Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)
Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
Monden
Macaulay Culkin, mesaj emoționant la moartea mamei sale din „Singur Acasă”, Catherine O’Hara: „Ne vedem mai târziu” (FOTO)
Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
Monden
Schimbarea începe din farfurie! Vedetele care au renunțat la zahăr și au ales un stil de viață sănătos: „Sevrajul a fost mai tare decât la țigări”
Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
Monden
Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
Ultima oră
14:06 - Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
14:05 - Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
13:51 - Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
13:37 - Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
13:35 - Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
13:11 - Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
13:06 - Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
12:59 - Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru
12:56 - Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
12:55 - Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume