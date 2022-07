Tragedia a ocolit-o pe Delia Matache în Alpii Italieni, după ce a schimbat traseul pe ultima sută de metri

Un ghețar din Alpi s-a prăbușit și s-a declanșat, din nefericire, o avalanșă de gheață și roci, care a ucis 7 persoane și pe altele 22 le-a rănit. Delia Matache a fost la doar un pas de tragedie.Ca printr-o minune, a schimbat traseul pe ultima sută de metri, relatează

Vezi această postare pe Instagram

Decizie spontană

Delia Matache a mărturisit că ieri a ales traseul și că decizia a fost una spontană. I-ar fi plăcut să meargă pe Ghețarul Marmolada, deoarece este unul dintre cele mai înainte puncte, singurul ghețar din zonă, cu un peisaj spectaculos.

„A fost o alegere de traseu, ieri, spontană. Am zis să nu mergem pe acest ghețar. Mie mi-ar fi placut să merg acolo, fiind unul dintre cele mai înalte puncte din zona Dolomit și singurul ghețar din zona asta. Mi-ar fi plăcut să merg pe traseul ăstă, dar am ales un traseu la fel de spectaculos, fără ghețar, pe versantul opus. Ieri, în momentul în care am început traseul, căzuse parte din ghețar.

Îl pozam și nu știam că a cazut. Fotografiam toată zona, ne bucuram de priveliști, nimeni nu știa că s-a întâmplat tragedia asta, pentru că nefiind de-ai locului nu cunoaștem foarte bine și nu ne-am dat seama că e ceva în neregulă cu forma de relief în sine”, a declarat Delia Matache.

Au fost reluate operațiunile de căutare

Autoritățile au declarat că operațiunile de căutare și salvare au fost reluate luni în Alpii italieni, în zona în care ieri s-a prăbușit un ghețar.

Nu se știe cu exactitate ce a cauzat ruperea gheții, dar un val de căldură la începutul verii în Italia a dus la o creștere bruscă a temperaturii, inclusiv pe Marmolada.