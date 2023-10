Tragedie în familia lui Armin Nicoară / Artistul este în doliu: „Vei rămâne în sufletele noastre pentru totdeauna”

Armin Nicoară: „Parcă și-a dorit să ajungă în locul în care a trăit o viață…”

După mesajul trist transmis de tatăl său, a făcut și el primele declarații despre cele întâmplate. Artistul este extrem de afectat de pierderea bunicii sale, pe care o considera ca pe o mamă.

Artistul a povestit că bunica lui nu și-a mai putut găsi liniștea, după ce soțul ei a murit, în urmă cu câțiva ani, iar durerea pe care a simțit-o i-a agravat starea de sănătate. Mai mult, saxofonistul a dezvăluit că tatăl său a adus-o pe cea care i-a dat viață la Timișoara pentru a putea fi mai aproape de ea, însă, femeia și-a dorit mereu să se întoarcă în casa în care a locuit cu soțul ei. După ce dorința i-a fost îndeplinită, la doar două săptămâni distanță a murit.

„Din păcate, da… era la o vârstă înaintată. Acum câțiva ani a murit și bunicul meu. Ei locuiau în zona Herculane, după moartea bunicului, tata și unchiul meu au adus-o la Timișoara. În acel moment, după ce au luat-o de la colibă, unde a stat toată viața, s-a rupt ceva în ea. Vreau să spun că s-a ținut foarte bine, ea mergea tot timpul cu vacile și oile pe câmp, după ce a murit bunicul s-a întâmplat să pice la pat. A fost ca o durere pentru ea că stătea la pat și nu mai ajunge lângă soțul ei. I-am chemat și preotul să-i citească, gândindu-ne că poate are ceva ce n-o lasă să plece pe lumea cealaltă. Doar când am dus-o la coliba ei, nu a mai durat două săptămâni și s-a stins din viață. Parcă și-a dorit să ajungă în locul în care a trăit o viață și unde e înmormântat și soțul ei”, a declarat Armin Nicoară, pentru .