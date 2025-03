Tragediile prin care a trecut Minerva: A fost grav bolnavă de mică, și-a pierdut soțul și a citit în stele moartea propriului copil

Astrologul Minerva, pe numele real Gabriela Dima, la vârsta de 66 de ani, după o lungă . Ea a avut o viață de film, cu suișuri și coborâșuri, iar faptul că era astrolog uneori a ajutat-o, dar alte ori a fost o pacoste.

Minerva a fost bolnavă de mică

Minerva a povestit într-un interviu că atunci când era mică a fost diagnosticată cu leucemie, dar nu era un diagnostic sigur.

„Am trecut prin asta la nouă ani. A fost o luptă continuă cu mine şi cu părinţii mei. La 9 ani s-a constatat o leucemie limfocitară acută. Nu era nimeni sigur de diagnostic. Eu am constatat mai târziu, la 17 ani, când am întrebat-o pe mama: „Eu de ce nu am voie să mă joc sau să ies’. Nu aveam voie să fac nicio mişcare bruscă. E cumplit când eşti pe patul spitalului în starea aia. M-am luptat vreo 17 ani şi acum mai iau medicamente. Nu am avut copilărie, am trăit ca într-o cuşcă în spital”, a povestit astrologul în trecut, potrivit

Minerva și-a pierdut soțul și copilul biologic

Gabriela Dima s-a căsătorit de tânără și a trăit o poveste frumoasă de dragoste, dar care s-a încheiat tragic. A adoptat doi copii împreună cu soțul ei, apoi a rămas însărcinată. La șapte luni după ce l-a născut pe micuțul Andrei, soțul ei i-a murit într-un accident aviatic și ea a trebuit să crească singură trei copii. La 17 ani, Andrei s-a stins și el, răpus de o meningită pneumococică.

Ea a știut că urmează să-i moară copilul, după ce a făcut o astrogramă. De altfel, ea pare că

„Îmi este foarte greu sa vorbesc despre asta și mai ales că nu unu, au fost doi. Au fost și al meu și al fratelui meu. Și nu înțeleg de ce nici în ziua de azi Direcția Sanitară nu a acceptat să declare epidemia. Muriseră la Arad 13 copii, au căzut pur și simplu din picioare în fața tablei la școală și atunci am zis că niciodată mie n-o să-mi ghicesc și uite că, atunci când vrea să îți facă figuri astrologia, iți face. Când am căzut la pat anul acesta, singura salvare pe care am văzut-o a fost în harta mea. Și în funcție de ce am văzut în harta mea, așa am plecat la Arad sa mă operez”, a mai spus astrologul Minerva, la Kanal D.