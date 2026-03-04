B1 Inregistrari!
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase"

Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 12:44
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Sursa foto 1: Captură video - Bianca Drăgușanu / Instagram. Sursa foto 2: Mihai Trăistariu / Facebook
  1. Trăistariu, despre Bianca Drăgușanu: Mi se pare o fată foarte frumoasă. Îi merge și mintea
  2. Mihai Trăistariu: Cine o vede în realitate pe Bianca Drăgușanu rămâne mască

Bianca Drăgușanu, la 43 de ani, continuă să atragă atenția în showbizul românesc. Recent, Mihai Trăistariu a vorbit despre impactul vedetei asupra sa, descriind-o ca fiind mult mai frumoasă în realitate decât în poze.

Trăistariu, despre Bianca Drăgușanu: Mi se pare o fată foarte frumoasă. Îi merge și mintea

Mihai Trăistariu a subliniat că, deși Bianca Drăgușanu este adesea criticată pentru intervențiile estetice, el o consideră un exemplu reușit al acestora.

De exemplu, Bianca Drăgușanu. Este o tipă destul de contestată pe partea asta de operații, dar dacă mă întrebi pe mine, mie îmi place foarte mult cum arată. Acum o să îmi săriți în cap. Foarte mult. Eu am văzut-o în realitate. Când am văzut-o, înaltă și cu un cap de păpușă, chiar dacă ea e operată, ce și-a făcut ea pe acolo, botox, nu știu ce, mie mi se pare o fată foarte frumoasă. Îi merge și mintea, e isteață. Și zic, măi, ce o avea lumea cu ea? Sunt invidioase, cred că femeile sunt invidioase.

Deci oricât ați avea ceva împotriva ei, că e botoxată, la ea sunt reușite operațiile estetice și or mai fi fete ca ea. Mie îmi place ce a ieșit la ea, pentru că eu o știu de la ”Din dragoste” sau unde a fost ea cu Mircea Radu acum 20 de ani și când o vezi așa umflățică, o fată normală, blonduță, spălăcită, așa, păi acum când o vezi, este o bombă sexy”, a spus Mihai Trăistariu, în podcastul „Perfect Uman cu Alexandru Darian”, potrivit Libertatea.

Mihai Trăistariu: Cine o vede în realitate pe Bianca Drăgușanu rămâne mască

Artistul a mai spus că și-a schimbat complet părerea despre Bianca Drăgușanu, după ce a cunoscut-o personal: „E mult mai frumoasă în realitate decât în poze”.

„Lăsăm că își editează poze, ce mai face ea, că toți ne punem filtre. Când o vezi în realitate, este o bombă, este o fată frumoasă, isteață și este de apreciat. Nu i-am zis niciodată și nu am spus niciodată, dar apropo de operații. Dacă operația reușește, jos pălăria. Ea este un exemplu bun. Deci cine o vede în realitate pe Bianca Drăgușanu rămâne mască. Deci, uite așa, bărbații rămân cu gura căscată. Părerea mea, eu am rămas, pentru că mi s-a părut. Ce reușită e femeia asta, oricât ar fi de contestată”, a mai Mihai Trăistariu, potrivit Libertatea.

