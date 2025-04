„Trebuie să ai mare ambiție”. Cum a reușit Andreea, nepoata lui Mircea Sandu, să slăbească 23 de kilograme?

Sandu a reușit să 23 de , într-un timp record. Ea a dezvăluit ce a făcut, scrie .

Ce spune Andreea

„Am reușit să dau jos 23 de kilograme până acum, în aproape opt luni de zile. În primul rând, trebuie să ai foarte mare ambiție, să-ți dorești cu adevărat, să ții dietă și să faci sport. Trebuie să mergi minim de două-trei ori pe săptămână la sală. Legat de dietă, vă sfătuiesc de fapt să mâncați cât mai puțin posibil. Am ajuns să mănânc o singură dată pe zi, undeva în jurul prânzului, ceva foarte ușor: salată, iaurt sau un grătar”, a spus aceasta.

„Nu mi-e foame! Totul pleacă de la cap, totul ține de noi. Dacă-ți implementezi că trebuie să slăbești, reușești! Am încercat mai multe diete, am fost la o mie de nutriționiști, dar la mine nu a funcționat asta! Repet! Nu mai mâncați! În post acum mănânc salată verde, roșii, castraveți, măsline etc. Sunt o grămadă de variante sănătoase. Sunt și zile în care nu mănânc deloc, dar beau foarte multă apă, 3-4 litri de apă pe zi, și mă simt minunat”, a declarat Andreea Sandu.