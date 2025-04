Cum a reușit Dragoș Pătraru să slăbească 30 de kilograme. Alimentele pe care nu le mai consumă în prezent

, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați realizatori TV din România, a vorbit despre cum a reușit să câștige bătălia împotriva kilogramelor în plus. Vedeta a slăbit 30 de kilograme, iar alimentația echilibrată și i-au fost cele mai mari ajutoare în tot acest proces.

„Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat”

Cu toate că în prezent are silueta pe care și-o dorește, lucrurile nu au arătat mereu așa pentru realizatorul TV. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Dragoș Pătraru a mărturisit că discuția cu un medic a fost ceea ce l-a motivat să își schimbe stilul de viață. În prezent, acordă o atenție deosebită alimentelor pe care le consumă și recunoaște importanța sportului în rutina zilnică.

„Știu că orice dietă funcționează, până nu mai funcționează și apoi am înțeles, că am vrut să știu mai mult. (…) Primele 10 kilograme le elimini foarte repede, trebuie să-ți pui doar o ordine în viață. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete și viață când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a spus că amândoi o să murim la aceeași vârstă, diferența o face confortul din ultimii 25 de ani. Atunci când ești tânăr, ești nemuritor și corpul duce oricât și orice. Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, știu ce mănânc și cum îmi dozez sportul”, a declarat Dragoș Pătraru în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, potrivit .

Alimentele la care a renunțat Dragoș Pătraru

Dragoș Pătraru a tras un semnal de alarmă cu privire la produsele care, deși par inofensive sau chiar sănătoase, contribuie în mod semnificativ la problemele de greutate.

„Tot ce înseamnă orez alb, făină albă, produsele de patiserie. Orezul alb e doar energia din bobul de orez, e carbohidratul simplu. Nu mai mâncați covrigi, astea sunt dezastru pentru sănătate, tot ce înseamnă fresh, nu mai beți fresh-uri, mănâncă portocala întreagă.

Fibrele din fruct împiedică absorbția zahărului și odată ajunsă în fresh nu mai are nicio barieră, mănânci două tone de zahăr. Laptele dulce este la fel, cea mai mare nenorocire. După ce le scoți pe astea, slăbești 30 de kilograme”, a precizat Dragoș Pătraru.

Dragoș Pătraru a mai precizat faptul că atât el, cât și restul familiei sale au renunțat să mai consume carne, dar, ocazional, mănâncă pește.

„Mâncăm pește din când în când. Eu nu credeam că nu pot să mă simt atât de bine. Mie-mi plăcea carnea foarte mult, dar eu sunt mult mai bine acum, inclusiv cu analizele”, a mai spus realizatorul TV.