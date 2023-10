Trecutul dureros al lui Sorin Bontea de la „Chefi la cuțite”, înainte de a deveni celebru: „Veneam acasă o dată la 7-8 luni”

Sorin Bontea, împreună cu Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au anunțat recent retragerea lor din emisiunea culinară de la Antena 1. Cu toate că este mai puțin cunoscută, el a trăit o viață dificilă înainte de a-și câștiga notorietatea și faima.

Sorin Bontea venea acasă o dată la 7-8 luni

„În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam doi copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors. Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit”, a povestit o concurentă la emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

povestea după mărturisirea respectivă: el și-a desfășurat cariera ca bucătar pe vase de croazieră, preparând mâncăruri pentru vedete de talie internațională, inclusiv pentru nume ca Nicolas Cage și Jean-Claude Van Damme.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam acasă o dată la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a spus Sorin Bontea, citat de .

Chef-ul a lucrat de la 16 ani într-o bucătărie

Conform propriilor relatări, în timpul copilăriei, a renunțat la pasiunile sale și, ca urmare, a început să lucreze într-o bucătărie pentru prima dată la vârsta de 16 ani.

„Nu mai știu câți ani aveam, 10, 11 ani și am fost la colindat. Mi-am luat chitara și mai aveam câțiva prieteni care cântau. Eram vreo trei care cântam și învățăm acordurile desenate pe hârtie. Am spus că vreau să merg la școala populară de artă. Cred că aveam și puțină voce, pe vremea aceea. Când a trecut timpul, m-am angajat la 16 ani în bucătărie și de atunci…”, a spus Sorin Bontea.