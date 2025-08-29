B1 Inregistrari!
Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu

Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu

Elena Boruz
29 aug. 2025, 14:58
Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu
Foto: Instagram

Tzancă Uraganu, cunoscutul interpret de manele, a făcut dezvăluiri INCENDIARE. La ani distanță de la despărțirea de Mădălina Miu, Tzancă și bruneta sunt încă căsătoriți. Deși, acum în viața sa există Lambada și Alina Maryar, niciuna dintre acestea nu a primit statutul de soție în acte.

Singura soție pe care Tzancă o are legal este Mădălina Miu, femeie de care s-a separat în urmă cu mai mulți ani. Recent, artistul a spus care este motivul pentru care încă nu a divorțat.

Cuprins:

  • De ce nu a divorțat Tzancă Uraganu de Mădălina Miu
  • Tzancă: „Este printre primele mele planuri”

De ce nu a divorțat Tzancă Uraganu de Mădălina Miu

Cântărețul a povestit în cadrul unui podcast că el și Mădălina Miu nu ar fi reușit să se pună de acord, cu privire la data divorțului. Acesta consideră că femeia pune date aleatorii, în mod intenționat, pentru că știe că bărbatul este foarte ocupat și nu se poate prezenta de pe o zi pe alta la tribunal.

„Probabil că asta este una dintre prostiile din miile de prostii pe care le-a avut de o viață, de anii ăștia de când o cunosc. Ori e influențată de cineva, ori atât o duce capul, pentru că foarte frumos se poate divorța dacă te prezinți de câteva ori la tribunal, chiar dacă ea nu vine, dar eu fiind un om foarte ocupat… De exemplu, mă cheamă, primesc o citație de la instanță, pe data cutare trebuie să prezentați acolo și eu sunt la Craiova sau sunt la Arad sau la Maramureș. Eu sunt un om care cântă aproape în fiecare zi și ea profită”, a declarat Tzancă Uraganu, în podcastul moderat de Bursucu, conform spynews.

Tzancă: „Este printre primele mele planuri”

Chiar și așa, manelistul a explicat că divorțul este prioritar pentru el, iar când se mai liniștesc apele, iar sezonul petrecerilor nu va mai fi la fel de aglomerat, cu siguranță se va ocupa de acest lucru.

„Am de gând când termin sezonul ăsta, cel puțin și septembrie inclusiv, din octombrie să mă ocup de treaba asta. Asta este printre primele mele planuri: să divorțez cât mai repede”, a mai spus el.

