Un membru emblematic al trupei AC/DC a decedat

Colin Burgess, membru al formulei originale a trupei AC/DC, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani, conform Deși decesul a fost confirmat oficial, nu au fost furnizate detalii privind cauza morții muzicianului australian.

„Foarte trist să auzim de moartea lui Colin Burgess”/„A fost primul nostru baterist și un muzician foarte respectat. Amintiri fericite, odihnește-te în pace, Colin.”, au transmis colegii de breaslă prin mesaje postate pe rețelele sociale.

AC/DC original drummer Colin Burgess dead at 77 — FOX 29 (@FOX29philly)



Burgess a fost recrutat în noiembrie 1973 și a fost parte a primei formule a trupei AC/DC, alături de membri precum Malcolm Young, Angus Young, Dave Evans și Larry Van Kriedt. Această formulă a trupei a participat la înregistrarea single-ului de debut, „Can I Sit Next To You, Girl?”.

Colin Burgess – the original drummer for AC/DC – has died. 💔 All we know 👉 — TMZ (@TMZ)



Trupa AC/DC l-a exclus pe Burgess în februarie 1974, acuzându-l că a urcat beat pe scenă. Înainte de a se alătura formației, Burgess cântase cu grupul rock australian Masters Apprentices. În 1988, el și ceilalți membri ai trupei au fost introduși în ARIA Hall of Fame din Australia. După aceasta, Burgess a format trupa de hard rock His Majesty și a colaborat cu trupa australiană Dead Singers.