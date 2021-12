Unde a lucrat Toma Cuzin, înainte de serialul Las Fierbinți de la Pro TV. Cum a îmbinat Firicel mineritul și baletul

Actorul Toma Cuzin a ajuns cunoscut în toată România. Rolul lui Firicel, din Las Fierbinți, i-a adus celebritatea, dar a atras și o serie de critici din partea dușmanilor serialului. Totuși, înainte să ajungă pe micul ecran, Toma Cuzin a avut multe alte meserii din care și-a câștigat existența, iar mineritul și dansul au fost doar două dintre ele.

Firicel nu a stat degeaba înainte să ajungă cunoscut. Toma Cuzin a fost dansator, miner și gardă de corp, înainte să semneze contractul care i-a schimbat viața. Toma Cuzin a avut o viață plină de peripeții și experiențe cu adevărat memorabile, iar într-un final a ajuns extrem de cunoscut în serialul de la Pro TV.

Unde și ce roluri a mai avut Toma Cuzin înainte de Firicel și unde a lucrat actorul

Toma Cuzin nu s-a dat înapoi de la muncă. Dacă acum este familiarizat cu scena și camerele de filmat, în trecut, Firicel a fost și dansator și miner și bucătar.

„Am fost dansator la «Doina Gorjului», miner, electrician, agent imobiliar, bucătar, gardă de corp și altele. Am lucrat miner un an și jumătate, după care m-am transferat ca dansator. M-am transferat în interes de serviciu, din funcția de miner, în funcția de balerin”, a povestit Toma Cuzin, potrivit Viva.ro.

Firicel, rolul care i-a schimbat viața actorului

Toma Cuzin a recunoscut că Firicel este unul dintre rolurile care i-a schimbat viața. Actorul de la Pro TV spune că acesta este singurul rol care îl urmărește, având în vedere faptul că a întâmpinat, în viața reală, numeroase situații din acest serial.

„Singurul rol care mă urmărește, dar nu neapărat pentru că m-am identificat atât de mult cu el, este Firicel din «Las Fierbinţi» și îţi spun și de ce. Eu redau acolo niște situații de viață pe care le revăd în fiecare zi în afara cadrului, în afara zilelor de filmare, în afara timpului de filmare, adică le văd realmente în viața mea de zi cu zi.

Şi e singurul rol care mă bântuie, dar altfel, ca rol pe care să mi-l asum atât de mult încât să mă urmărească sau să-mi schimbe starea, nu, nu mi s-a întâmplat până acum.

E adevărat, se poate întâmpla ca un rol să te ducă într-o zonă în care să devii afectat de ce trăiești ca personaj, dar e greu de ajuns acolo și, dacă se ajunge, este deja o problemă personală, care ține de latura afectivă”, a mai spus actorul din Las Fierbinți.