USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”

USR a cerut PSD să voteze bugetul de stat pe 2026 și să nu mai încerce să-și facă „imagine publică” insistând cu amendamente pentru care nu sunt bani.

„PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării. USR cere partidelor să se întoarcă în Comisiile de buget și să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern. PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să își facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri. Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguiește cu AUR ca să treacă diverse amendamente”, a transmis USR.

Blocaj în Parlament, înainte de votul pe buget

Amintim că parlamentarii au început în comisiile reunite de buget-finanțe dacă amendamentul PSD cu măsurile sociale a trecut sau nu. Șeful de ședință, Bogdan Huțucă (PNL), a spus că amendamentul a picat, dar PSD-iștii au interpretat altfel regulamentul Camerei Deputaților și au spus că, de fapt, acesta a trecut.

Amendamentul PSD prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru ajutoare destinate familiilor vulnerabile și pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei. Restul coaliției, însă, spune că nu sunt bani. Parlamentarii AUR, așteptați să voteze amendamentul, până la urmă nu l-au mai votat și doar au rămas în sală.

Supărați, social-democrații au părăsit ședința. Acum liderii partidelor în biroul președintelui Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu. Până la un acord, ședința de plen pentru buget este blocată.