Val de reacții după ce Paula Seling a făcut publice primele imagini cu fetița pe care a adoptat-o în urmă cu șase ani: „Mi se pare un pic infatuat” (FOTO)

De-a lungul anilor, Paula Seling a fost foarte discretă când a venit vorba despre viața personală. Rare au fost momentele în care a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă.

De curând, cântăreața a mărturisit că de șase ani este . Atunci când a adoptat-o, cea mică, pe nume Elena, avea aproape 3 ani, mult prea mică pentru a-i cere părerea dacă poate spune sau nu adevărul.

Paula Seling dezvăluie cel mai mare secret al vieții ei

Paula Seling susține că a ținut secret acest lucru pentru ca fiica sa să nu fie ținta unor comentarii negative, însă a venit momentul când pe pagina sa de Facebook.

„Elena Bucura Seling este fetița noastră, a lui Radu Bucura și a mea, si este cel mai frumos cadou pe care viața ni l-a dat. Este frumoasă, este bună, e sensibilă și foarte veselă și o iubim până la cer și înapoi. La cei aproape 9 ani pe care îi are Elena, a petrecut aproape șase in familia noastră și de atunci suntem cei mai fericiți părinți, iar bunicii sunt în al nouălea cer.

Până azi am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite când a venit plângând acasă. Viața unui copil născut din inimă poate fi uneori complicată, copiii uneori preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate.

Într-o zi m-a luat la discuții și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că „Paula Seling nu are copii!” . Înainte de acest moment, eu am evitat să răspund la întrebări în interviurile mele, despre intimitatea familiei și am încercat sa mă asigur ca răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea.

Voiam sa fiu sigură că este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea. Iar cu câteva săptămâni în urmă a venit la mine și mi-a spus: „Mami, sunt pregătită sa afle lumea despre mine””, este mesajul Paulei pe Facebook.

Val de reacții după ce Paula Seling a postat primele imagini cu fiica sa

Postarea a strâns până acum 40 de mii de like-uri și 3.700 de comentarii. Oamenii au fost bucuroși să afle marea veste, dar există și câteva comentarii negative, potrivit .

„Cu lacrimi de bucurie am citit, esti o adevarata leoaica ce isi apara puiul si stabileste granitele pentru necunoscuti! Minunata fata! Crestere frumoasa”

„Cea mai frumoasă veste, cea mai cea bucurie! Slavă lui Dumnezeu, tare mă bucur pentru voi!”

„Paula Seling este un model de urmat in societatea in care traim. Mereu si-a urmat calea, in liniste, fara a fi nevoie sa demonstreze nimanui absolut nimic! Iata de ce o admir! Pentru fiinta care este! Sarbatori cu multa pace!”

„Mi se pare un pic infatuat, textul de prezentare… Sunt artiști mult mai mari și mai modești care nu „ațâță focul” cu un astfel de conținut de text”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor.