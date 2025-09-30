Valentin Ceaușescu își cere dreptul la viață în instanță

Valentin Ceaușescu se confruntă cu grave și are nevoie de un tratament care nu este decontat de statul român. În aceste condiții, fiul cel mare al fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție.

Valentin Ceaușescu are nevoie de un tratament costisitor

Valentin, fiul cel mare, este unicul supraviețuitor pe linie directă al familiei . Ceilalți doi copii, Nicu și Zoia au murit în urmă cu mulți ani, din cauza unor boli necruțătoare. De altfel, nici Valentin Ceaușescu nu o duce foarte bine. Diagnosticat cu o tumoră la nivelul vezicii urinare, el a fost operat în 2009.

Boala a recidivat, la finalul anului trecut, iar fiul cel mare al dictatorului a fost internat, în mai multe rânduri la spitalul Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“. Este aceeași unitate spitalicească în care a fost îngrijit și fostul președinte Ion Iliescu în ultimele săptămâni ale vieții.

Pentru a-și prelungi viața, Valentin Ceaușescu are nevoie de un tratament costisitor care nu este avizat de autoritățile medicale române. Conform procedurilor legale, dat fiind că dreptul la viață este ocrotit de Constituție, Valentin Ceaușescu s-a adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului.

Peste tot, i s-a trântit ușa în nas, așa cum procedează statul cu mai toți cei aflați în situația lui. Pentru Ministerul Sănătății și , banii economisiți pe spatele bolnavilor sunt mai valoroși decât viața acestora. De altfel, de curând, ministrul Alexandru Rogobete propunea un act normativ prin care pacienților de cancer li se interzicea accesul la o procedură judiciară care obliga statul să le asigure medicamentele necesare.

Statul prețuiește mai mult banii decât viața românilor

Verdictul medicilor pentru Valentin Ceaușescu a fost crunt. Radioterapia nu dă rezultate în cazul său, iar singurul tratament care i-ar putea prelungi viața este autorizat de Agenţia Europeană a Medicamentului, dar nu și de instituția omologă a statului român. Aceasta pentru că un singur flacon din medicament costă în jur de 7.500 de lei.

Nefiind avizat de Agenția Națională a Medicamentului, așa cum se întâmplă cu mai toate medicamentele care pot salva viața românilor bolnavi, tratamentul nu este decontat. De altfel, prelungirea procedurilor birocratice de autorizare a medicamentelor, cu anii, în ciuda a ceea ce spune legea, este o practică obișnuită a Ministerului Sănătății care, pe de altă parte, bagă tot mai adânc mâna în buzunarele cetățenilor.

Astfel, CNAS a refuzat să suporte tratamentul pentru Valentin Ceaușescu, pe motiv că nu este decontat. Acest lucru, echivalentul unei condamnări la moarte, a fost trecut și pe biletul de externare al pacientului, conform .

Valentin Ceaușescu a cerut ajutorul Ministerului Sănătății, arătând că problemele medicale îi pun viața în pericol, iar viața românilor este ocrotită de Constituție. El a arătat că nu-și permite să achiziționeze tratamentul din propriile venituri pentru că este foarte scump. A fost ignorat, așa cum a fost ignorat și de de Cancelariei premierului.

Valentin Ceaușescu își cere dreptul la viață în instanță

În aceste condiții, fiul fostului dictator comunist s-a adresat instanței cerând judecătorilor să determine statul să-și respecte obligațiile asumate prin Constituție. El a cerut, ca mii de alți bolnavi de cancer să-i fie decontate cheltuielile pentru tratamentul care i-a fost recomandat.

Ministerul Sănătății s-a apărat dând motivând că tratamentul este în faza de autorizare (o fază care se prelungește, de regulă, cu anii timp în care pacienții mor). Autoritățile susțin că tratamentul solicitat nu ar fi sigur pentru pacient. O explicație cinică, dat fiind că fără acest medicament, Valentin Ceaușescu este. oricum, condamnat la moarte

Instanța a fixat un prim termen de judecată, însă, până atunci, a decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească cu titlu gratuit tratamentul cerut. Judecătorii fac apel în motivare exact la prevederile constituționale pe care le ignoră statul român, în cazul tuturor românilor bolnavi cărora le interzice accesul la medicamente și tratamente:

„…art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat (…)” și că, în plus, ”potrivit art. 22 din Constituţie, (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (…), (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”.