Valentina Pelinel, adevărul despre relația cu Cristi Borcea. Ce se întâmplă între cei doi, după 5 ani de căsnicie: „Să știi să te retragi când e momentul”

Valentina Pelinel, iubită și apreciată de mulți români, a dezvăluit detalii din viața sa în cadrul emisiunii „Online Story” de pe canalul WOWnews. Vedeta a câștigat simpatia fanilor prin carismă și sinceritate, aducând în discuție aspecte din căsnicia sa cu Cristi Borcea.

cu partenerul de viață, descriind modul în care ei doi își trăiesc viața împreună, chiar și după cinci ani de căsnicie.

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre căsnicia cu Cristi Borcea

motiv pentru care au reușit să se susțină reciproc de-a lungul anilor.

„Mi-am dat seama că trebuie să știi să te retragi când e momentul și să lași locul altora, pentru că trebuie să menții un echilibru în viață. Soțul meu nu se zgârcește să facă complimente. Noi suntem o familie unită.

Avem 3 copii frumoși, ai noștri, și mai avem 6, deci suntem 9 și toți se înțeleg foarte bine. La noi în casă e armonie, poate în afara casei mai există stres, normal, business-uri, normal, la nivelul acela, dar acasă e liniște și e frumos. Sufletul pereche îl simți și indiferent de obstacole tot acolo ajungi, sufletul pereche e pentru tine. Ne-am zis amândoi ”Te iubesc”, printr-un mesaj (n.r.- despre momentul când și-au spus că se iubesc, pentru prima dată).”

„Am trecut prin multe”

Eu sunt o persoană puternică, dar și el este o persoană extrem de puternică și atunci ne-am dat putere unul altuia în momentul când am avut nevoie. El a trecut prin multe, eu am trecut prin multe, dar și împreună am trecut prin atâtea și ne-a făcut mai puternici și ne-a făcut să apreciem viața.”, a declarat Valentina Pelinel, pentru sursa citată mai sus.