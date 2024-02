Valentina Pelinel îl dă de gol pe Cristi Borcea: „Dacă îmi lipsește o pilă, o forfecuță, are el!” / Ce face omul de afaceri când pleacă în vacanță

Aflată la un eveniment dedicat frumuseții, a vorbit despre obiceiuriurile neobișnuite ale soțului său, Cristi Borcea, în ceea ce privește produsele de frumusețe. Într-un interviu exclusiv pentru , vedeta a mărturisit că, atunci când călătoresc, Borcea aduce cu el mai multe produse de îngrijire decât ea, demonstrând că este un „mare consumator de produse de frumusețe”.

„El este marele consumator de produse de îngrijire”

Valentina Pelinel a subliniat că relația ei cu este „puțin diferită”, evidențiind că soțul ei este extrem de îngrijit. În timpul călătoriilor, acesta aduce cu el două borsete pline cu produse de îngrijire, oferindu-i partenerei sale acces la tot ce are nevoie. Vedeta a dezvăluit că soțul ei este pasionat de ritualurile de îngrijire și că aceasta este o caracteristică a relației lor.

„La noi în căsnicie, așa cum am mai spus, este puțin diferit. Eu am un soț foarte îngrijit! E ciudat să spun asta pentru că și eu am grijă de mine și am multe produse, dar el are mai multe ca mine! Spre exemplu, când călătorim, îmi place că el are 2 mari borsete! Atunci, eu îmi fac una mică, nu îmi mai car cu mine tot ce îmi iau de obicei pentru că pot să iau de la el! Dacă îmi lipsește o pilă, o forfecuță, are el! În cazul nostru, el este marele consumator de produse de îngrijire și așa l-am cunoscut, nu l-am schimbat eu! Dacă lipsește ceva, are el! O mască, o cremă, nu este problemă!”, a spus .

Despre copii și educația prin comunicare

Valentina Pelinel a vorbit, de asemenea, despre modul în care își educa cei trei copii – Milan și gemenele Indira și Rania. Vedeta a subliniat importanța comunicării și a explicat că nu adoptă o atitudine aspră cu copiii, preferând să le ofere explicații. Ea a menționat că menține un echilibru și evită metodele dure, bazându-se pe comunicare și înțelegere.

„Menținem un echilibru. Nu merg pe ideea să fii dur, să țipi la copii, nici nu se pune problema să dai în ei! Eu merg mult pe comunicare și le explic. Eu sunt cea care este mai mult pe acasă și atunci este treaba mea să am grijă de detaliile din viața lor. Ei chiar înțeleg! Am văzut că de mici înțeleg. Chiar sunt cuminți, nu am ce să zic! Comunicarea funcționează. Merg mult pe ce este pozitiv, nu zic: “Nu ai voie asta și atât!”. Nu e OK. Le explic frumos: “Dacă faci așa, o să se întâmple așa. Dacă mănânci mai multă ciocolată, o să te doară burta!”. Atunci ei vin și zic: “Doar atât mănânc pentru că după mă doare burta!”. E un joc permanent cu ei”, mai spune soția lui Cristi Borcea.

Chiar dacă copiii nu au conturi pe rețelele sociale, Pelinel a mărturisit că a discutat cu fiul ei, Milan, despre postările altor copii. Ea a explicat că i-a transmis că nu trebuie să caute faimă pe internet, deoarece el este deja cunoscut. Vedeta a subliniat că este important să le ofere copiilor exemple pozitive și să le comunice că nu au nevoie de rețelele sociale pentru a fi valoroși.