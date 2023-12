Valentina Pelinel, adevărul despre studiile sale / Câte clase are soția lui Cristi Borcea: „Am luat-o de la zero”

Ce studii are soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a fost elevă la Colegiul Sfântul Sava din atunci când și-a pus în aplicare visul de a deveni fotomodel.

La vârsta de 17 ani, s-a mutat în America pentru a-și urma cariera în modelling, iar această decizie a alimentat zvonurile că nu și-ar fi terminat liceul.

Invitată în emisiunea Online Story, moderată de Cornelia Ionescu, a dezvăluit că a absolvit liceul în America, după ce a luat decizia de a se dedica carierei de fotomodel. Aceasta a subliniat că acuzațiile că nu și-ar fi terminat liceul sunt complet nefondate.

„Mă bufnește și râsul că și acum zic nu și-a terminat liceul, eu l-am terminat de mult, stați liniștiți. Eh, lumea nu e pusă la punct, nici eu nu sunt genul să mă laud și să ies să zic ce am făcut, nu-mi place deloc, nu sunt genul ăsta.

Mi-am terminat liceul la Cornwell. L-am luat de la zero pentru că nu mi-au fost luați în considerare anii din România de la Colegiul Național Sfântul Sava și am luat-o de la zero, da. Am studiat, de fapt, 5 ani”, a explicat Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel a renunțat la școală pentru a-și ajuta familia cu bani

a ales să lase școala pentru o perioadă pentru a-și ajuta familia financiar și pentru a-și construi o carieră în New York.

Aceasta a evidențiat faptul că a muncit din greu pentru succesul său și că sacrificiile făcute au fost pentru a fi independentă și pentru a-și asigura un viitor stabil.

Vedeta a continuat să ofere detalii despre parcursul său academic, precizând că, ulterior, a absolvit Facultatea de Marketing din Cornwell.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi, asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată. Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice.

Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la zero. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing din Cornwell”, a spus vedeta în podcastul Ameritat cu Nasrin.