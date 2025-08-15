Valentina Pelinel pare să fie femeia care l-a transformat pe într-un băiat de casă. După două căsătorii eșuate și multe aventuri amoroase, fostul boss de la Dinamo pare că și-a găsit stabilitatea.

Cu ce provocări se confruntă cuplul

Ce secret are Valentina Pelinel

Fostul model a vorbit despre relația cu Cristi Borcea și despre secretul care îi unește. Cei doi au împreună trei copii și dau impresia că reușesc să rămână îndrăgostiți chiar dacă sunt împreună de mai mulți ani.

Secretul relației solide, potrivit Valentinei Pelinel, este timpul petrecut împreună. Chiar dacă uneori, este dificil să se desprindă de telefon și de relațiile de afaceri, fostul model spune că încearcă să fie cât mai multă vreme alături de soțul său.

„Încercăm să avem momente în care lăsăm telefoanele deoparte, mai ales la mese, dar e greu să te rupi total când ai afaceri și copii. Eu mă mai pot rupe de telefon când am soțul și copiii lângă mine, dar pentru Cristi e adesea imposibil să se lipsească de telefon. Totuși, ne iese din ce în ce mai bine”, a spus , potrivit Cancan.ro.

Ce secret are Valentina Pelinel

Fostul fotomodel a mărturisit că relației solide pe care o are cu fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo București este încrederea. Între cei doi, lucrurile sunt clare, iar nici unul nu simte nevoia să-l controleze pe celălalt.

„Cred că secretul e că niciunul nu simte nevoia să controleze. Încrederea se construiește zi de zi, pas cu pas, iar noi am trecut prin multe împreună și am realizat că cea mai importantă e liniștea de acasă și asta se datorează înțelegerii și comunicării dintre noi, dar bineînțeles și chimiei care ne-a adus împreună de la început”, a mai spus Valentina Pelinel.

Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au trei copii, un băiat, Milan, și două fete gemene, Indira și Rania. Cristi Borcea mai are șase copii din alte relații, cu patru femei diferite.