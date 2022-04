Valentina Pelinel dă vestea cea mare de Paște: „Cristi și-ar mai dori copii”

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei și parcă și-ar mai dori copii. Cu Valentina Pelinel, ultima lui soție, are trei copii, un băiețel de șase ani, și două fetițe gemene, de 3 ani.

În căminul lor plutește fericirea, mai ales că au împreună trei copii. Borcea are deja nouă moștenitori și nu s-ar opri aici. actuala soție a lui Cristi Borcea, a povestit despre copii și familie întru-un interviu pentru Click.ro.

Vezi această postare pe Instagram

„Nu m-am gândit niciodată”

Întrebată dacă visul ei a fost să devină mama a trei copii, aceasta a răspuns că „Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de…și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete.” a povestit Valentina.

„Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că areva două surori!”

Cât despre copii aceasta a spus că „ și cuminte, nu e el cel năzdrăvan! Una dinte fetițe e mai năzdrăvană, Rania! Eu sper să nu avem probleme cu ea, eu iau partea bună a lucrurilor! Sper să fie îndrăzneață și să se descurce în viață”, a mai adăugat Valentina despre copii.

„Mă duc la sală aproape în fiecare zi”

Vedeta a povestit că încearcă să se mențină în formă și că „Mă duc la sală aproape în fiecare zi, dar mai am și zile când lipsesc. Încerc să mănânc sănătos. Nu-mi iese tot timpul, ăsta e adevărul, dacă am pus un kilogram-două, într-o vacanță, am grijă să le dau repede jos, să nu le țin acolo. Eu zic că echilibrul e cuvântul cheie în tot și să nu uiți să te uiți în oglindă. Că dacă mănânci, și mănânci, și mănânci….”‘ a adăugat aceasta în timpul inteviului.

Întrebată dacă ar mai fi loc de încă un copil, Valentina a spus că „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsanbilitate.”