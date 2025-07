Varianta lui Alex Bodi despre scandalul din familia Alexa. Cum a cunoscut-o pe soția antrenorului de fotbal

Alex Bodi a povestit cum a cunoscut-o pe Andrada, soția antrenorului de fotbal . Controversatul personaj al lumii mondene susține că povestea a pornit la comentariile de pe platformele de socializare.

, Dan Alexa și soția acestuia, Andrada, sunt implicați într-un scandal cu iz amoros care a atras atenția publicului iubitor de mondenități și de controverse. Conform zvourilor apărute în spațiul public, se pare că Dan Alexa suspectează că între soția sa și Alex Bodi ar fi o . Nici unul dintre protagoniști nu vorbește cu subiect și predicat despre acest lucru, însă anumite lucruri rezultă din declarațiile cu subînțeles pe care le fac.

Surse din anturajul familiei Alexa au povestit că relațiile dintre antrenor și soția sa erau destul de tensionate, de mai multă vreme. Iar apariția lui Alex Bodi în peisaj a fost tocmai picătura care a umplut paharul.

Dan Alexa a pus capăt căsniciei după șase ani. Separarea celor doi a fost provocată și de presupuse dovezi care i-ar fi confirmat bănuielile legate despre o presupusă infidelitate. Se spune că Andrada ar fi fost surprinsă în casa lui Alex Bodi. Antrenorul a făcut mai multe comentarii pe acest subiect în diverse emisiuni de televiziune, dând de înțeles că relația ajunsese într-un impas dinainte.

Pe de altă parte, Alex Bodi neagă că s-ar fi băgat între cei doi. El a vorbit într-un podcast despre acest subiect, precizând că au avut doar o interacțiune pe rețelele de socializare. De aici povestea a luat amploare și a căpătat proporțiile actuale ducând la ruptura din familia Alexa.

Varianta lui Alex Bodi

Alex Bodi a afirmat că nu a planificat să o seducă pe Andrada Alexa. El spune că a avut o discuție banală cu aceasta și i-a făcut un compliment, fără intenție.

„Cred că pe o rețea de socializare, apoi i-am văzut pozele. Eu i-am scris, dar ea nu mi-a răspuns. I-am lăsat un compliment. Am văzut pozele că avea un băiat. Lucrurile au mers într-o direcție foarte prostuță, după filmări și zeci de articole, iar eu i-am spus și domnului (lui Dan Alexa – n. red.) că eu nu vreau să mai vobesc de subiectul ăsta. Nici el nu a mai vrut să vorbească despre mine.

După incident am luat legătura cu ea să clarificăm câteva chestii. Am și vorbit cu el la telefon de vreo două ori. M-a sunat în ziua aia, l-am și chemat la mine să vadă. El spunea că a văzut, nu știu ce a văzut, e problema lui și am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie”, a povestit Alex Bodi în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.