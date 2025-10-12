Mai multe vedete din România au reacționat, în urma veștii că actrița Marinela Chelaru s-a stins din viață. Aceasta avea 66 de ani și, din păcate, problemele de sănătate au răpus-o.
Persoane cunoscute din România, precum Mara Bănică și artista Minodora, au scris mesaje emoționante, atunci când au aflat tragica informație.
Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, a postat un mesaj plin de încărcătură emoțională, la scurt timp după ce s-a aflat în spațiul public de decesul actriței.
Aceasta a povestit că se știau de foarte mulți ani, încă de pe vreme când Mara era adolescentă și a participat la o emisiune de cultură generală, la care Marinela avea diverse momente artistice.
„Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis aceasta pe rețelele sociale.
Marinela Chelaru a pierdut lupta cu viața, ieri, 11 octombrie. Vestea a fost dată de o prietenă foarte bună de-ale sale, o producătoare TV, pe nume Daniela Scoica.
„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.