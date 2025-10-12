Mai multe vedete din România au reacționat, în urma veștii că actrița Marinela Chelaru . Aceasta avea 66 de ani și, din păcate, problemele de sănătate au răpus-o.

Persoane cunoscute din România, precum Mara Bănică și artista Minodora, au scris mesaje emoționante, atunci când au aflat tragica informație.

Mara Bănică și Minodora, mesaje emoționante după moartea Marinelei Chelaru

Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, a postat un mesaj plin de încărcătură emoțională, la scurt timp după ce s-a aflat în spațiul public de decesul actriței.

Aceasta a povestit că se știau de foarte mulți ani, încă de pe vreme când Mara era adolescentă și a participat la o emisiune de cultură generală, la care Marinela avea diverse momente artistice.

„Fotografia e de acum 13 ani. Făcută de ziua mea, împlineam 37. Marinela si soțul ei. Mi a adus un tablou făcut de ea. Era de o sensibilitate impresionanta, extrem de empatica și..nefericită cu bolile si sărăcia. Așa cum sunt mulți actori de comedie.

Pe Marinela am cunoscut o când eram in clasa a unsprezecea, la Televiziunea Romana. M-a înscris mama la un concurs de cultura generala, Pariați pe campion! Îl prezenta Leonard Miron, Marinela avea acolo un moment comic, în juriu era, printre alții, Marius Teicu.

Știu ca a venit la mine după concurs si mi a spus ca am lăsat-o “paf”. Că un copil de 17 ani știe atât de multe lucruri!

Când ne-am reîntâlnit, peste ani, i-am adus aminte. Nu mai știa. Cumva normal, la cați oameni cunoaștem noi, zi de zi.

Am iubit-o. Era tare bolnavă. Ce tristă soartă, ce om minunat!

Dumnezeu să te ierte și să te Odihnească cu Drepții! Ai adus mii de zâmbete oamenilor și pentru asta, Raiul e al tău! Amin!”, a scris Mara Bănică pe Facebook. Și cântăreața Minodora a reacționat pe rețelele de socializare, atunci când a aflat cumplita veste. Artista a scris un mesaj scurt, însă plin de emoție.

„Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis aceasta pe rețelele sociale.

Cine a anunțat moartea Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a pierdut lupta cu viața, ieri, 11 octombrie. Vestea a fost dată de o prietenă foarte bună de-ale sale, o producătoare TV, pe nume Daniela Scoica.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe