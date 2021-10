Veşti proaste din interiorul show-ului fenomen „Chefi la cuţite”. S-a despărţit chiar înainte de nuntă!

S-a bucurat de un real succes la Chefi la cuțite și a ajuns pe culmile gloriei, se pare însă că emisiunea de la Antena 1 nu i-a adus și norocul în dragoste. Ionuț Belei s-a despărțit de logodnica lui, chiar înainte de nuntă.

După apariția la Antena 1, concurentul s-a bucurat de un real succes. Ionuț Belei a câștigat sezonul 8 Chefi la cuțite și urma să se însoare anul acesta.

Fostul concurent s-a despărțit chiar înainte de nuntă

În plsn profesional, planurile și viața lui Ionuț Belei merg ca pe roate, dar în plan sentimental lucrurile s-au schimbat mult. Viața i-a adus renumele în plan profesional, dar se pare că i-a răpit fericirea din plan sentimental.

Ionuț Belei și iubita lui Sabina au trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar recent tânărul a anunțat că relația lor s-a încheiat, chiar înainte de nuntă.

„Nu mai sunt cu Sabi, ne-am despărțit. Astăzi sau ieri se fac 4 luni de când nu mai suntem împreună. Am zis să vă răspund pentru că tot primesc mesaje dacă mai suntem sau nu împreună. Am luat decizia să ne despărțim, că așa ne e mai bine”, a transmis câștigătorul Chefi la cuțite, Ionuț Belei, potrivit Libertatea.

Cine este Ionț Belei, câștigătorul Chefi la cuțite sezonul 8, la Antena 1

Ionuț Belei a câștigat sezonul 8 al show-ului culinar Chefi la cuțite, după ce i-a impresionat pe cei trei jurați de fiecare dată.

Tânărul, în vârstă de 26 de ani, a avut șansa să învețe de la mulți bucătari de renume, cu stele Michelin.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea. Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau.

Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a povestit el, la începutul emisiunii.