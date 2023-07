Victor Ponta, revoltat din cauza serviciilor oferite de Wizz Air și TAROM: „Asta e România „lucrului bine făcut”, dacă nu vă place...”

În ultima perioadă, compania aeriană Wizz Air a anunțat că este nevoită să anuleze mai multe curse din și spre Italia, programate sâmbătă, pe motivul grevei personalului din handling la sol din țară.

Până sâmbătă, zilnic se anulează curse sau există întârzieri uriașe.

Ce spune Victor Ponta, fost premier al României, despre experiența sa cu Wizz Air

Fostul premier al României nu a mai rezistat și a izbucnit pe pagina sa de Facebook, dezvăluind modul în care o companie aeriană „își bate joc” de toți clienții români. Potrivit lui Victor Ponta, „bătaia de joc” este autorizată de conducerea statului român.

„Sa va mai explic o data de ce isi bate joc Wizz Air de toti romanii – in caz ca inca nu ati inteles : pentru ca le permite Statul Roman si Compania Nationala Tarom! Studiu de caz: ca tot romanul (amarat si neputincios) merg cu bagaje si copii obositi rupti la Aeroport la Roma ca sa plecam spre casa. Nu ma mira ca cei de la Wizz Air ne anunta doar in aeroport ca avionul are intarziere peste 4 ore – ei stiau de mult ca avionul cu care trebuie sa plecam noi de la Roma nici macar nu a plecat de la Londra spre Bucuresti – oricum nu dau doi bani pe romanii care stau in Otopeni de fazani si asteapta, minim 5 ore sa plece spre Roma!”, spune Victor Ponta, pe Facebook.

De asemenea, omul politic a adăugat că Wizz Air ne „arde cu perversiuni”, întrucât Statul Român nu introduce o lege prin care să menționeze că „fiecare aeronavă care întârzie mai mult de 2 ore, Wizz dă biletele gratuit la toată lumea și amendă”. Victor Ponta adaugă că Statu Român nu are grijă de cetățenii săi, motiv pentru care va alege să meargă cu o altă companie aeriană, de exemplu TAROM.

„Dar stiti de ce azi nu am putut si am ajuns pe mana lui Wizz? Pentru ca la Roma, in tara cu 2 milioane de romani , azi nu a fost NICIUN zbor TAROM !!!

Desi TAROM primeste subventii si sprijin din banii romanilor ( din Tara si din Diaspora) nu e interesat sa puna zboruri spre tarile cu cele mai mari comunitati de romani – ca sa poata Wizz sa isi bata joc de noi fara sa avem alternativa ? Credeti asa ceva? E o combinatie de coruptie – prostie – nesimtire ! Si ce ? Nimanui nu-i mai pasa. Asta e Romania “lucrului bine facut” ! Daca nu va place luati-va jet privat ca Presedintele nostru !”, a încheiat omul politic.