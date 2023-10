Victor Rebengiuc, anunţ emoţionant la 90 de ani: „Sănătatea mea e în mare suferință, e greu”

La venerabila vârstă de 90 de ani, a luat adio definitiv de pe scenă, care i-a fost tovarășă de-a lungul decadelor.

Victor Rebengiuc, o carieră impresionantă de șapte decenii în teatru și filmul românesc

Victor Rebengiuc, un artist inegalabil, a avut o carieră impresionantă de aproape șapte decenii în teatrul și filmul românesc. Cu peste 70 de filme și sute de roluri în teatru, el a lăsat o amprentă remarcabilă în toate participările sale artistice, prin talentul său, seriozitatea și muncă constantă, dar și prin sensibilitatea sa reală. Rolurile pe care le-a interpretat nu au fost doar numeroase, ci și complexe, aducând în prim plan diferitele fațete ale personajelor și completându-le într-un mod desăvârșit.

„Cariera mea cred că are o vârstă. Dacă am început în ’56, se adună 67 de ani! Deci, o viaţă de om. Din 90, dacă scădem 23 fac 67. De atâţia ani sunt pe scenă. Această profesie este o responsabilitate imensă. Sunt o slugă a teatrului, nu sunt un proprietar. Sunt cel care se supune legilor teatrului, care se supune personajelor pe care le joacă, încearcă să le găsească, le caută ca un nebun. Şi de asta am şi spus că ăsta e ultimul rol pe care îl joc! Atenţie – rol! Să nu se facă o confuzie, cum se face, între rol şi spectacol. Rolul ăsta îl voi juca în mai multe spectacole, până când voi putea, sau până când s-o interzice filmul, piesa asta – dă Guvernul o hotărâre de urgenţă: Să nu se mai joace piesa Tatăl! Ia lăsaţi-ne în pace cu piesele acestea capitaliste”, a adăugat Victor Rebengiuc.

S-a retras de pe scena teatrului la vârsta de 90 de ani

La vârsta de 90 de ani, pe care a împlinit-o pe 10 februarie, respectul față de profesia sa, dedicându-și energia pe scenă teatrului. El rămâne un povestitor plin de umor, iar amintirile despre colegii și prietenii săi plecați îl umplu de nostalgie și afecțiune.

„Din generaţia mea, eu am rămas ultimul în viaţă. Ultimul sunt. Toţi ceilalţi, George Constantin, Rauţchi, Sanda Toma, Silvia Popovici, Albulescu, Rucăreanu, Amza, Draga… Toţi, s-au dus!”, spune actorul.

Victor Rebengiuc s-a despărțit de scena teatrului în cadrul celei de-a 30-a ediții a Festivalului de Teatru de la Sibiu. Artistul a interpretat un rol memorabil în piesa „Tatăl”, o poveste profundă care explorează diferite aspecte ale vieții de familie. Încă din anul trecut, actorul anunțase că își va încheia cariera scenică. Motivul principal al acestei decizii a fost starea precară a sănătății sale, care a făcut imposibilă continuarea activității în teatru.

„Nu mai merge! Trupul meu nu-mi mai permite, sănătatea mea e în mare suferință, e greu. M-am luptat foarte tare în repetițiile astea ca să pot juca rolul ăsta. Sper să-l pot juca și în fața publicului de câte ori voi putea, dar nu mai vreau să mai antamez un alt rol. Gata! E ultimul rol pe care-l joc!”, spunea Victor Rebengiuc în urmă cu un an, potrivit kfetele.