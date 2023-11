Victor Rebengiuc povestește cum a reușit să se lase de fumat în urmă cu 50 de ani / Marele actor și-a lansat recent propria carte

Victor Rebengiuc, marea personalitate a scenei și filmului românesc, a sărbătorit lansarea cărții sale „Ăsta-s eu, ” la vârsta de 90 de ani, cu ocazia Târgului de Carte de la Romexpo.

În cadrul evenimentului, actorul a împărtășit cu publicul câteva amintiri semnificative, printre care și momentul în care a decis să renunțe la fumat cu 50 de ani în urmă.

Cum s-a lăsat Victor Rebengiuc de fumat, acum 50 de ani

pare neobosit la vârsta de 90 de ani. Marele actor a lansat în weekend, la Târgul de carte, un volum intitulat: „Ăsta-s eu, Victor Rebengiuc’. El a povestit, printre altele, și cum a decis să se lase de fumat, în urmă cu 50 de ani.

„Mi-am zis: ce vreau? Să fiu, actor sau ? Și am ales să fiu actor”, a spus Rebenciuc.

Decizia sa de acum cinci decenii demonstrează voința și hotărârea de a-și menține performanța artistică.

Lansarea cărții a adunat un public numeros, iar printre cei prezenți s-au numărat și personalități precum Sanda Vișan și Silvia Colfescu, care au adus elogii actorului.

Victor Rebengiuc a fost crescut de bunicii materni

În cadrul unui podcast moderat de , Victor Rebengiuc a abordat și subiecte mai personale, inclusiv despre copilăria sa și relația cu bunicii materni, care l-au crescut cu dragoste și grijă.

Actorul a evidențiat impactul semnificativ al acestor figuri în dezvoltarea sa timpurie.

În privința relației cu mama lui, actorul regretă că aceasta nu l-a văzut pe scenă, pentru că muncea mult și era singura care aducea un venit în familie.

„Nu am avut tată, dar am avut bunic din fericire. Am fost crescut de bunicii materni. Au fost minunați cu noi, ne-au crescut foarte bine. Au fost oameni simpli, fără origine muncitorească. Erau oameni de la mahala.

Mama mare era o fată frumoasă când era tânără, avea și ceva zestre, o casă. Bunicul era un bărbat superb. Nu l-am moștenit noi, nici eu, nici frate-miu.

Avea mustață, era brunet cu părul creț. A avut cinci copii, patru fete și un băiat. Când nu mai aveau copii de crescut, am apărut noi”, a povestit îndrăgitul actor.