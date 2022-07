Victor Slav a revenit în lumea afacerilor, după mai multe încercări eșuate. Iubita vedetei profită la maxim: „Totul este pus pe roate”

Victor Slav s-a lansat în lumea afacerilor și a deschis un restaurant într-o zonă selectă. La început, localul îi aducea bani și se bucura de atenția clienților, însă, situația s-a schimbat. Afacerea vedetei a eșuat.

Victor Slav s-a reprofilat

Modelul a decis să se reprofileze și să investească bani în afacerea iubitei sale. Îndrăgostiții vor lansa un magazin online cu bijuterii.

„În prezent am un business online și îl pregătesc pe al doilea, de fapt încă două. Cel care este deja pe piață este cu parfumuri, următorul o să fie cu brățări, iar celălalt este o surpriză. Merge foarte bine, avem deja un an de când ne ocupăm, totul este pus pe roate.

Sunt cu încă un băiat în business-ul acesta. . Femeile sunt întotdeauna implicate în orice și au întotdeauna idei foarte bune, cam în orice domeniu, am remarcat eu. De cele mai multe ori trebuie să ne lăsăm conduși de către ele”, a explicat Victor Slav pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Afaceri eșuate

Restaurantul vedetei a fost deschis în februarie 2020. Proprietarul îl promova activ. Clienții localului puteau să beneficieze și de testări gratuite la Covid-19, dacă aveau comenzi de cel puțin o sută de lei.

Victor Slav s-a implicat mult în deschiderea restaurantului. Prezentatorul a ales un meniu internațional și , dar se pare că inițiativa modelului a eșuat.

Vezi această postare pe Instagram

„Împreună cu un prieten ne-am hotărât să intrăm într-o afacere cu mâncare. De ceva luni căutăm un loc pentru a deschide un restaurant. Iau banii din televiziune şi îi bag în altă parte. Căutăm un spaţiu frumos pentru un restaurant.

Eu mă pricep să degust, însă prietenul meu, cu care sunt asociat, se pricepe la tot. El se ocupă de multă vreme cu restaurante, are afacerile lui şi are un frate Masterchef, cu diplomă în domeniu”, mai spunea Slav pentru OK Magazin, în urmă cu ceva timp”, spunea, acum ceva timp, Victor Slav pentru okmagazin.