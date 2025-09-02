(VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV

Bursucu’ a oferit o reacție, în urma valului de critici pe care l-a primit, după ce podcastul cu Tzancă Uraganu a stârnit controverse. Mai exact, pe care manelistul le-a făcut în cadrul videoclipului, în ceea ce privește violența domestică.

În urmă cu câteva zile, în mediul online a izbucnit un întreg scandal, centrat pe afirmațiile pe care cântărețul Tzancă Uraganu le-a făcut. Artistul a menționat, la podcastul lui Bursucu’, că a fost violent cu femeile din viața lui, deși a specificat că nu încurajează un comportament violent. Totuși, atitudinea cu care el a spus că a mai dat „o palmă” i-a deranjat mult pe urmăritorii episodului.

Ce a declarat Bursucu’ și ce decizie a luat după valul de reacții

Ce reacție a avut Tzancă Uraganu, după ce a fost asaltat de critici

Bursucu’ a ieșit în spațiul public pentru a le cere iertare tuturor urmăritorilor lui și pentru a oferi o explicație pentru atitudinea avută, deoarece fanii au criticat dur modul în care moderatorul podcastului a gestionat situația.

Acesta a anunțat că a luat decizia ca episodul de podcast să fie șters de pe canalul său de YouTube și a precizat, încă o dată, că este împotriva violenței asupra femeilor.

„În urma celor întâmplate în ultimele zile, am luat decizia să fac un video prin care să vă spun că da, aveți dreptate, ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit. Vreau să vă spun, însă, câteva lucruri foarte importante. Oamenii care vin aici nu sunt prieteni, cunoștințe, sau oameni pe care voi îi cunoașteți din mediul online sau de la televizor. Ei vin aici pentru a-și povesti viața și pentru a se exprima liber, fără ca cineva să le dea întrebările sau răspunsurile. Referitor la episodul cu Iustin, lucrurile stau total diferite. Și asta pentru că invitatul meu era acuzat direct de fosta parteneră de violență domestică. 3. M-am uitat de foarte multe ori la bucata asta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat. Și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă. De două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament. Dragilor, nu am să fiu niciodată de acord cu violența. Am să spun tot timpul STOP împotriva violenței de orice fel. Cu atât mai mult am să port acest tricou cu mândrie de fiecare dată și am să spun STOP violenței împotriva femeilor. Așa că pentru că îmi apreciez fiecare abonat, fiecare om care mă urmărește și pentru că foarte mulți mi-ați scris pe rețelele de socializare, am luat decizia împreună cu echipa mea ca acest episod să fie șters de pe pagina mea de YouTube”, a declarat Bursucu’ pe paginile de socializare.

Ce reacție a avut Tzancă Uraganu, după ce a fost asaltat de critici

Cei care au vizionat podcast-ul nu au rămas indiferenți. Mai mult, oamenii au reacționat dur pe rețelele de socializare, iar Tzancă în urma celor întâmplate.

„Eu nu vă înțeleg de ce ați luat așa foc (…) Că am zis că mai dai o palmă la o femeie. Să mori tu când te dai că nu mai vrei câte o palmă așa… Știi ce zic (…) Pe la spate. Câte femei nu vor câte o palmă (…) Poate ne refeream la treaba asta, nicidecum la violența domestică sau cum o numiți voi. Eu nu înțeleg cum vine asta, dar voi știți mai bine (…) Eu n-am zis niciodată în viața mea că favorizez bătaie, să fie bătută o femeie”, a spus el, într-un live, pe TikTok, potrivit .