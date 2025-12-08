B1 Inregistrari!
Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine"

Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine”

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 18:59
Visul recurent care i-a schimbat viața lui Carmen Brumă: „Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine”
Sursa foto: Carmen Brumă / Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a apucat Carmen Brumă de slăbit: „Eram disperată”
  2. Visul recurent care a produs o transformare în viața lui Carmen Brumă

Carmen Brumă a povestit că s-a apucat să slăbească după ce în anii de liceu s-a confruntat cu probleme serioase de greutate. Era absolut disperată și chiar și noaptea „visam amandine, tarte și ciocolate”. În timpul procesului de slăbire a avut, însă, un vis recurent care i-a schimbat cu adevărat viața: vedeta visa că aleargă la maratoane și mereu se trezea înainte să ajungă la linia de sosire.

Cum s-a apucat Carmen Brumă de slăbit: „Eram disperată”

Eram disperată. Ajunsesem să îmi dea lacrimile atunci când vedeam prăjituri. Mă trezeam noaptea plângând, pentru că visam amandine, tarte și ciocolate. Se transformase totul într-o obsesie. Aveam 16 ani și voiam ca atunci când mă fac mare să fiu slabă. Nu-mi doream altceva la viață.

Simțeam că sunt ultima ratată din lume și că totul se prăbușea în jurul meu”, scria Carmen Brumă, în cartea „3S-Sanatoasă, Suplă, Satulă”, despre perioada în care se lupta cu kilogramele.

Visul recurent care a produs o transformare în viața lui Carmen Brumă

Aceasta a povestit apoi că, în timpul procesului de slăbire, a început să aibă un vis recurent care a schimbat-o foarte mult, notează Click!.

„Am început să visez, să am ceea ce se numește, un vis recurent. Adică odată la ceva vreme visam, fără să se întâmple ceva, eu nu alergam pe atunci. Visam că alerg un maraton și întotdeauna mă trezeam înainte de linia de sosire. Nu visam în fiecare noapte, când și când, dar visul acesta apărea. O dată la o lună, două, trei. (…) Mă trezeam frustrată pentru că mai aveam un pic până la finish, întotdeauna mă trezeam înainte de linia de sosire! (…)

Toate lucrurile astea au o însemnătate emoțională pentru mine. Am tot amânat treaba asta cu alergarea maratonului, pentru că mi-am dorit să fac un copil. Eu oricum am rămas însărcinată la 37 de ani. (…) După ce l-am născut pe Vlad, imediat, am zis «gata, mă apuc să mă pregătesc pentru maraton» și m-am pregătit 11 luni de zile cu un antrenor profesionist și am alergat. După aceea, nu am mai visat niciodată”, a povestit Carmen Brumă, în podcastul „Prima Dată” al Ralucăi Hagiu.

