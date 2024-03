Vladimir Drăghia rupe tăcerea! Actorul a recunoscut că a fost hărțuit de fosta iubită: „Era groaznic, mă urmărea mereu”

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru se numără printre cele mai trainice și mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi sunt sunt părinții a două fetițe minunate, Zora și Alegra.

În vârstă de 37 de ani, îndrăgitul actor a făcut recent câteva dezvăluiri despre viața sentimentală înainte de căsnicia .

Vladimir Drăghia, despre viața sentimentală înainte de a se așeza la casa lui

Se știe că femeile au roit mereu în jurul lui Vladimir Drăghia, fiind unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz, însă lucrurile s-au schimbat în momentul în care . Cei doi se înțeleg perfect și formează un cuplu de invidiat.

În cadrul celui mai recent interviu, actorul a fost întrebat cine este mai gelos în relația lor, iar el a răspuns: „Niciodată n-am avut legătură cu gelozia. De asta am scăpat amândoi, avem altele, dar nu gelozia, din fericire. O singură dată am simțit gelozie în relație, cu mult înaintea relației pe care o am cu Alice. A fost foarte neplăcut”.

Acesta a precizat că în trecut a avut o relație toxică, în care a fost hărțuit.

„Doamne, era groaznic, nesiguranță, mă urmărea mereu, groaznic, groaznic. Dar nu cred că e ceva ce poți să controlezi. Chiar părea ceva incontrolabil”, a declarat Vladimir Drăghia, notează .

Vladimir Drăghia susține că nu s-a priceput niciodată la afaceri

De asemenea, în cadrul interviului actorul a mai fost întrebat dacă nu are de gând .

„Nu, că nu mă pricep. De fiecare dată când am aflat că își deschide un prieten un business, l-am întrebat ce business, mi-a povestit, i-am zis „n-o să meargă niciodată” și bineînțeles că a avut succes. Adică e clar că nu știu să fac calculele. Sigur nu mi-ar ieși, am încercat de două trei ori și am dat faliment”, a mai spus Vladimir Drăghia.