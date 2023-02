Vloggerița Mimi, fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu, a avut o relație cu Selly: „Da, ne-am pupat”

Vloggerița Mimi, fosta a lui Sebastian Dobrincu, a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a dezvăluit despre relația din urmă cu mai mulți ani.

Creatoarea de conținut este cunoscută în mediul online și a acceptat provocarea realizatorului TV de a participa la rubrica sosurilor iuți unde invitații sunt nevoiți să răspundă tuturor întrebărilor, iar dacă nu vor ca întrebările să fie citite cu voce tare, ei trebuie să mănânce condimentat – conform

A răspuns mai multor întrebări incomode

Una dinte întrebări, scrisă pe bilețel era: „Cu ce vedetă din showbiz-ul românesc ai avut o relație/aventură și presa nu a aflat?”

„Selly. Nu am mai spus asta niciodată!”, a recunoscut Mimi.

„Pe bune?! O să fie pe prima pagină a ziarelor!”, a reacționat prezentatorul TV.

„Am spus Selly. A fost acum mulți ani. Eram copii, nici nu mai contează. Da, ne-am pupat. Nu pot să cred că am zis asta. A fost acum mulți ani”, a justificat vloggerița.

Măruță a continuat: „Selly și Mimi! Băi băiatule, showbiz-ul ăsta dacă îl iei la puricat… vai de capul nostru ce iese! Mimi a venit să joace tare și mai avem întrebări”.

„Talentată, frumoasă și sensibilă” a descris-o Mimi pe Ioana Ignat, actuala iubită a lui Selly

Vloggerița a lăsat de înțeles că fostul concurent de la Survivor România 2023 ar fi înșelat-o cu tânăra artistă.

„Perfecționist, ascuns și… competitiv. N-am citit întrebarea pe dos. Am citit-o foarte bine. (…) Mi-a ascuns foarte multe lucruri. Poate s-a schimbat între timp. A trecut un an și ceva de când ne-am despărțit. Nu mai știu când am vorbit ultima dată” – a relatat creatoarea de conținut despre cele trei defecte ale fostului ei iubit, Sebastian Dobrincu.

Sebastian Dobrincu ar fi înșelat-o cu Ioana Ignat

Tot în cadrul podcastului, invitata a mărturisit că îl urăște pe fostul ei iubit pentru ceea ce i-a făcut și pentru suferința pe care i-a provocat-o.

La rândul său, Sebastian Dobrincu i-a cerut scuze public pentru greșelile pe care le-a făcut față de ea:

„Un exemplu concret: fosta mea iubită, Mimi, care încă minte despre mine prin presă merge foarte des la psiholog. Și ea mi-a recunoscut că merge atât de des.

Și-a creat o relație cu psihologul ăla și mergea din prietenie.

Normal ar fi ca într-un cuplu lucrurile să se rezolve civilizat, nu să mergi în podcasturi, mai și mințind.

Oamenii nu pot fi modelați după cum dorești tu. Eu o iubesc și o respect la fel de mult și îi doresc bine.

Ea, ultima dată, îmi spunea că mă urăște. Cu ce te ajută pe tine? Îmi cer scuze pentru tot ce i-am greșit. Mi-aș dori să nu mai inventeze povești despre mine”, a declarat acesta citat de Libertatea.