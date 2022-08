Vrei să-ți cânte Dan Ciotoi la eveniment? Care este acum tariful trupei Generic

Cei ce vor să se încânte la eveniment cu muzica lui Dan Ciotoi trebuie să cunoască ce tarife are trupa Generic, care a fost cea mai apreciată în anii ’80-’90. Melodia „S-a rupt lanțul de iubire” sau „Banii n-aduc fericirea” sunt doar două dintre celebrele piese ale formației.

Încă din anii 1983-1984 a luat naștere formația Generic, iar primul album, „Rază de soare”, care a fost lansat în anul 1987, a fost vândut în peste 700 de mii de exemplare.

Treptat, popularitatea lui Dan Ciotoi a început să scadă, iar în anul 2000, formația a ajuns să se destrame, relatează .

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte Dan Ciotoi la eveniment

În ultimii ani, lucrurile au luat o altă întorsătură și trupa din nou a ajuns împreună. Cu noi forțe, artiștii sunt invitați la diverse evenimente.

Oamenii sunt pasionați d epiesele vechi, astfel cele două melodii cunoscute „Banii n-aduc fericirea” și „S-a rupt lanțul de iubire” fac furori la petreceri. Dan Ciotoi și trupa lui reușesc să facă atmosferă și să distreze publicul.

Așadar, dacă vrei ca Dan Ciotoi să îți cânte celebrele melodii la evenimentul tău privat, trebuie să știi că ar trebui să scoți din buzunar în jur de 4.000 de euro, pentru o noapte întreagă de petrecere.

În cazul în care evenimentul organizat este în afara Bucureștiului, este nevoie și de o taxă suplimentară achitată, care va acoperi masa și cazarea artiștilor.

Dan Ciotoi a trăit o adevărată dramă

În tinerețe, cu o boală cruntă.

„A fost o pleurezie. Am fost internat vreo 6 luni, dar mi-a trecut. Asta mi-a dat un impuls, am zis că >. Și am zis când ajung acasă, să fac Școala Populară de Arte și m-am zbătut și am vrut să cânt”, a spus Dan Ciotoi.

După vindecare, artistul a revenit la ceea ce îi aduce satisfacție și împlinire, și-a urmat visul de a cânta.