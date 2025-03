What’s UP s-a apropiat de Dumnezeu și merge la mănăstiri: „Ar fi cazul să luăm și o frână din toate îndestulările noastre, că prea ne-am distrat”

Marius Marian Ivancea, pe numele de scenă What’s UP, s-a apropiat de Dumnezeu în ultimul timp, merge la mănăstiri și-i îndeamnă pe alți oameni să țină Postul Paștelui, că „ne-am distrat prea mult”. What’s UP a povestit că ultima dată a fost la o mănăstire din Vatra Dornei, unde a stat la spovedanie timp de două ore, apoi de acolo a plecat direct la Ierusalim.

What’s UP a vorbit despre apropierea de Biserică

„Ne dorim o vacanță la mănăstiri. Ultima dată am fost la Vatra Dornei, am plecat direct la Ierusalim după o spovedanie care a durat două ore. Pentru cei care nu v-ați spovedit, să știți că este Postul Paștelui și ar fi cazul să luăm și o frână din toate îndestulările noastre, fie că sunt ele ore de privit la televizor, sau de prea mâncat, prea băut… sau ne-am distrat prea mult.

Vă zice frățiorul vostru că, la 36 de ani, îți mai vin și . De aceea vă zic, e bine câteodată să mai postiți, dacă nu pentru Dumnezeu, măcar pentru sănătatea voastră. Nu costă nimic! Postiți pentru voi! Eu vă zic că m-am prea îndestulat și, câteodată mai îmi vin aceste gânduri…”, a spus What’s UP, pentru

What’s UP, despre relația cu Miky: Suntem fericiți

După o căsnicie eșuată, What’s UP acum alături de Miky, partenera sa de viață.

„Important e că am plecat pe un drum împreună. Noi suntem fericiți, asta e tot ce contează. Vrem să ținem relația cât de mult mai acasă, e mai important ce facem cu muzică. Am vrut să o țin cât mai mult ascunsă (n. red. relația). A fost și nunta. Nu se mai poate ține ascunsă relația, au apărut poze de la nuntă, suntem de doi ani împreună, la un an de zile ne-am logodit, la doi am făcut nunta” a spus artistul, în urmă cu puțin timp, pentru Antena Stars.