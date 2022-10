14 deputați nu au luat cuvântul nici măcar o singură dată la dezbaterile din plenul Parlamentului. „Așa am considerat eu că e mai bine”

A trecut aproape o jumătate din mandatul actualului Legislativ, dar 14 deputați nu au luat cuvântul nici măcar o singură dată în cadrul dezbaterilor din plenul Parlamentului.

Cei 14 deputați care nu au avut niciun discurs în Parlament:

Călin-Constantin BALABAŞCIUC – AUR

Ognean CRÎSTICI – Minorități

KELEMEN Attila – UDMR

NAGY Szabolcs – UDMR

Eugen TERENTE – USR

Andrei-Iulian DRANCĂ – USR

Alexandru POPA – PNL

Bogdan GHEORGHIU – PNL

Corneliu-Mugurel COZMANCIUC – PNL

Daniel CONSTANTIN – PNL

Costel BARBU – PNL

Daniel TUDORACHE – PSD

Rodica NASSAR – PSD

APJOK Norbert – Neafiliat

Aceștia n-au vorbit în Parlament decât o singură dată, când a depus jurământul.

Reacțiile deputaților care n-au avut niciun discurs în Parlament

Cel mai puțin activ parlamentar e , din informațiile obținute de , Apjok Norbert. El a intrat în Parlament pe listele UDMR, dar a fost dat afară din partid pentru că a prezentat o diplomă falsă de studii superioare. El n-a vrut să demisioneze din Parlament, așa că acum e deputat în grupul neafiliaților.

Întrebat de Digi24 despre activitatea sa, ori mai bine zis lipsa activității, Apjok Norbert a afirmat că i-a fost foarte greu, fiind deputat neafiliat, căci n-a avut consilieri care să-l ajute: „Și am început de la zero. Am luat legătura cu câteva organizații, cu care am mai colaborat și care doreau să facă anumite schimbări la legislație. Practic, anul trecut pe asta s-a dus, pe asta ne-am axat. Am creat câteva inițiative legislative pe domeniul verde, ca să zic așa. Și urmează să depun chiar acuma”.

Bogdan Gheorghiu (PNL) a spus că nu prea a fost activ ca parlamentar deoarece a fost ministru al Culturii până în noiembrie anul trecut. „Acest lucru va fi reglementat pentru că tocmai am inițiat un proiect de lege legat de Anul Ciprian Porumbescu. Și vom compensa, ca să zic așa, și acest aspect al activității mele”.

El a mai precizat că-i vede pe unii vorbind la aproape fiecare ședință, dar nu i se pare normal, căci fiecare s-a specializat pe câte un domeniu și ar trebui să vorbească doar acolo unde se pricepe.

Pe listă se află și Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, acum deputat PSD. El le-a răspuns reporterilor Digi24 pe un ton cam nervos: „Asta e opțiunea mea. Deci, am dreptul să optez așa, și așa am optat. Așa am considerat eu că e mai bine”.

Deputații vorbăreți

În topul parlamentarilor care au luat cel mai des cuvântul se regăsesc Cristina Prună de la USR (1001 intervenții), Vasile Daniel Suciu de la PSD (976 intervenții) și Laurențiu Dan Leoreanu de la PNL (923)