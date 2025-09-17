B1 Inregistrari!
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu

Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu

George Lupu
17 sept. 2025, 10:10
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Foto: Facebook / Oana Țoiu
În plină austeritate, marcată de un val de creșteri de taxe, dar și de planuri privind reducerea de posturi la stat, MAE, condus de Oana Țoiu, a anunțat un număr de angajări record, peste 300 de noi posturi.

Cine ar fi ocupat cele 300 de posturi de la MAE

Concursurile vizează funcții de la atașați diplomatici și agenți consulari, până la specialiști juridici, contabili, referenți sau inspectori în domeniul exporturilor militare, potrivit dcnews.

Potrivit MAE, este nevoie acută de personal în urma unui val de pensionări și plecări din structurile ministerului. Cu toate acestea, sute de posturi ale MAE sunt disponibile în contextul în care opoziția acuză USR că încearcă pe zi ce trece să își instaleze cât mai mulți reprezentanți în structurile guvernamentale influente.

Analistul Bogdan Chirieac a criticat extinderea aparatului ministerial, având în vedere că vine în contradicție cu obiectivul anunțat de Bolojan de reducere a birocrației. De asemenea, reprezentanții USR declarase că susțin acest obiectiv.

Potrivit lui Bogdan Chirieac, majoritatea celor care au ocupat posturi la MAE sunt ONG-iști:

„Ministerul de Externe nu a mai făcut concurs de nu mai știu câtă vreme. De ani de zile nu a făcut, sau atunci când a făcut nu a intrat nimeni. Acum este un bun prilej ca ‘ai miei’ sau ‘ai noștri’ să ocupe 300 de posturi în Ministerul de Externe. Este excepțională ideea. Sunt un fan declarat. Din 300 de oameni, 50 sunt de la servicii, că nu se poate altfel, dar restul de 250 sunt ONG-iști”.

Bogdan Chirieac a atras atenția că spre deosebire de diplomați de carieră care au ocupat în trecut funcția de ministru de externe, Oana Țoiu este lipsită de experiență pentru a conduce un minister atât de important:

“PSD nu a mai avut ministru de Externe de pe vremea lupilor albi. Nici nu mai țin minte când a fost Corlățean. Au mai fost pe acolo Bogdan Aurescu, Luminița Odobescu, diplomați de carieră. În schimb, o avem acum pe doamna Oana Țoiu și este foarte bine.

Stați să ne înțelegem: toți oamenii aceștia trebuie să meargă la Institutul Diplomatic Român. Nu intră imediat în pâine, că n-au cum. Un an de zile trebuie să meargă la școală. Treaba nu se face așa, pe genunchi. Sunt convins că totul va fi minunat”, a explicat Bogdan Chirieac.

Bătălie în coaliție pentru împărțirea funcțiilor cheie

Angajările record de la MAE au loc în condițiile în care în coaliție se duce o bătălie pentru împărțirea funcțiilor de prefecți și de secretari de stat.

Dominic Fritz a declarat la RFI că există „dureri” în coaliția de guvernare din cauza împărțirii funcțiilor de prefecți și secretari de stat, însă a subliniat că partidul său are dreptul la aproximativ 20% din aceste posturi, potrivit protocolului semnat de parteneri.

„Avem un protocol de coaliție în care este foarte clar prevăzut că ponderea dreptul partid se reflectă și în numirile politice”.

Fritz a explicat că protocolul stabilește clar că ponderea fiecărui partid trebuie reflectată și în numirile politice:

„La orice nivel, asta se referă într-adevăr la secretari de stat, la prefecții, la subprefecțiuni, la agenții sunt numiți politici”, a explicat liderul USR.

El a recunoscut că există reticență din partea partenerilor, mai ales a celor care dețin deja funcții:

Referitor la reticența celorlalți parteneri de a ceda posturi, Fritz a recunoscut că „există o anumită durere a celor care pot să acum au ocupat poziții și trebuie să cedeze 20% nou partener”

Întrebat dacă PSD este cel care se opune, liderul USR a afirmat că schimbările sunt necesare pentru a transmite un semnal clar de reformă:

„Negocierea nu este pe pondere, încă o dată, această pondere de 20% această dată, și ea trebuie respectată”.

