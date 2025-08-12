B1 Inregistrari!
Abrudean: Stabilitatea politică, cheia credibilității României în UE și la nivel global

Abrudean: Stabilitatea politică, cheia credibilității României în UE și la nivel global

12 aug. 2025, 18:47
Abrudean: Stabilitatea politică, cheia credibilității României în UE și la nivel global
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook

România trebuie să accelereze ritmul reformelor și să asigure coerență guvernamentală pentru a-și menține credibilitatea în fața partenerilor internaționali – este mesajul transmis de președintele Senatului, Mircea Abrudean. Oficialul atrage atenția că instabilitatea internă poate submina atât încrederea investitorilor, cât și poziția țării în Uniunea Europeană.

„Propunerile Guvernului sunt esențiale pentru bunăstarea României și pot consolida poziția țării noastre în Uniunea Europeană și la nivel global. Inclusiv Banca Națională subliniază necesitatea măsurilor fiscale, chiar dacă acestea sunt dificile.”, a declarat Abrudean.

Acesta a subliniat că fundamentele unei imagini externe solide sunt construite pe o bază internă puternică, în care decidenții politici dau dovadă de asumare și pun interesul național pe primul plan. Declarațiile sale vin pe fondul dezbaterilor privind pachetul de măsuri economice propus de Guvern, văzut ca o etapă crucială în consolidarea poziției României pe plan global.

