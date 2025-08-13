Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat pe Facebook introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate, vizând în special companiile multinaționale care transferă profitul în afara României, potrivit Agerpres.
Mircea Abrudean a menționat că această inițiativă este inclusă în programul de guvernare prezentat de premierul Ilie Bolojan și a fost explicată astăzi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Măsura se bazează pe modelul internațional „base erosion tax” și are ca scop restricționarea practicilor prin care companiile mari își reduc în mod artificial baza de impozitare.
Plățile către firme din același grup pentru management-fee, redevențe, dobânzi intra-grup și servicii de consultanță sau administrare vor fi deductibile doar până la 3% din veniturile companiei.
Sumele care depășesc acest prag nu se mai scad din baza de impozitare și se taxează cu 16%.
Abrudean a subliniat că noua regulă:
„Este un pas important spre echitate fiscală și tratament egal”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.