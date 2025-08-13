B1 Inregistrari!
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur" / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate"

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 18:50
Sursa foto: Abrudean Mircea / Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat pe Facebook introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate, vizând în special companiile multinaționale care transferă profitul în afara României, potrivit Agerpres.

Cuprins:

  • Măsura din programul de guvernare
  • Care este regula de aplicare
  • Care este obiectivul măsurii

Măsura din programul de guvernare

Mircea Abrudean a menționat că această inițiativă este inclusă în programul de guvernare prezentat de premierul Ilie Bolojan și a fost explicată astăzi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Măsura se bazează pe modelul internațional „base erosion tax” și are ca scop restricționarea practicilor prin care companiile mari își reduc în mod artificial baza de impozitare.

Care este regula de aplicare

Plățile către firme din același grup pentru management-fee, redevențe, dobânzi intra-grup și servicii de consultanță sau administrare vor fi deductibile doar până la 3% din veniturile companiei.

Sumele care depășesc acest prag nu se mai scad din baza de impozitare și se taxează cu 16%.

Care este obiectivul măsurii

Abrudean a subliniat că noua regulă:

  • nu descurajează investițiile
  • nu penalizează activitatea normală a companiilor
  • pune capăt practicilor de transfer de profit prin facturi interne
  • asigură tratament egal între firmele românești și multinaționale

„Este un pas important spre echitate fiscală și tratament egal”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

