Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat pe Facebook introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate, vizând în special companiile multinaționale care transferă profitul în afara României, potrivit .

Cuprins:

Măsura din programul de guvernare

Care este regula de aplicare

Care este obiectivul măsurii

Măsura din programul de guvernare

Mircea Abrudean a menționat că această inițiativă este inclusă în programul de guvernare prezentat de premierul și a fost explicată astăzi de ministrul Finanțelor, .

Măsura se bazează pe modelul internațional „base erosion tax” și are ca scop restricționarea practicilor prin care companiile mari își reduc în mod artificial baza de impozitare.

Care este regula de aplicare

Plățile către firme din același grup pentru management-fee, redevențe, dobânzi intra-grup și servicii de consultanță sau administrare vor fi deductibile doar până la 3% din veniturile companiei.

Sumele care depășesc acest prag nu se mai scad din baza de impozitare și se taxează cu 16%.

Care este obiectivul măsurii

Abrudean a subliniat că noua regulă:

nu descurajează investițiile

nu penalizează activitatea normală a companiilor

pune capăt practicilor de transfer de profit prin facturi interne

asigură tratament egal între firmele românești și multinaționale

„Este un pas important spre echitate fiscală și tratament egal”, a scris acesta într-o postare pe