Adrian Chesnoiu (PSD), ministrul Agriculturii: Am găsit o execuție bugetară dezastruoasă. Banii nu au ajuns la fermieri. Vă garantez că acest lucru nu se va repeta (VIDEO)

Adrian Chesnoiu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat joi, pentru B1 TV, că atunci când preluat mandatul a găsit la Minister o execuție bugetară „dezastruoasă”. Acesta a promis că situația nu se va repeta cât e el ministru, iar banii pentru sprijinirea fermierilor chiar vor ajunge la aceștia.

Chesnoiu a prelut funcția de ministru de la Adrian Oros, fost membru PNL.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Adrian Chesnoiu, despre execuția bugetară la Ministerul Agriculturii

„Când am preuat mandatul la Ministerul Agricuturii, am făcut o analiză pe execuția bugetară și execuția bugetară arăta dezastruos, în sensul că ea se încadra sub 60% în anumite părți.

Asta înseamnă că am avut bani în bugetul Ministerul Agriculturii care, din păcate, nu au fost cheltuiți cu scopul de ajuta fermierii români lucru care în viitor, vă garantez, nu se va mai întâmpla.

Atunci dn documentezi planificarea și execuția bugetară, trebuie să ai niște repere și niște indicatori de rezultat”, a declarat Adrian Chesnoiu.

Chesnoiu promite ajutor pentru fermieri

În cadrul aceleiași emisiuni, ministrul Agriculturii a promis că va veni cu măsuri în sprijinul fermierilor români, așa încât aceștia să nu fie nevoiți să crească prețurile produselor lor.

„La nivelul Ministerului Agriculturii vom veni, după aprobarea Legii bugetului, cu măsuri destinare sprijinirii fermierilor români, așa încât să diminuăm pe cât posibil presiunea pusă de input-uri, așa încât să ne asigurăm că la recoltarea poducției din 2022 prețurile la materie primă nu vor impacta industria de panificație din România. E nevoie să intervenim, să ajutăm fermierul român, așa încât produsele românești să nu fie mai scumpe”, a declarat ministrul.

Chesnoiu a vorbit și despre controalele ce se fac pentru verificarea calității fructelor și legumelor.