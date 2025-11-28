B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)

Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)

B1.ro
28 nov. 2025, 22:11
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
sursa foto: X/@denizcilikgm
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu petrolierul și cum a fost afectată navigația
  2. De ce este denumită „flotă fantomă” și ce implică acest lucru
  3. Ce riscuri ridică incidentul pentru regiune și economia maritimă

Un petrolier rusesc din așa-numita „flotă fantomă”, folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale, a fost grav avariat vineri noaptea în Marea Neagră. Nava, care naviga aparent sub pavilion străin, a fost în pericol de scufundare după ce a fost lovită, cel mai probabil, de o mină. Incidentul a avut loc în Strâmtoarea Bosfor, ridicând semne de întrebare privind siguranța transportului maritim în regiune și asupra vulnerabilității flotei rusești în fața accidentelor sau atacurilor.

Ce s-a întâmplat cu petrolierul și cum a fost afectată navigația

Petrolierul, denumit Kairos, făcea parte dintr-o flotă neoficială folosită de Rusia pentru a evita sancțiunile internaționale impuse de comunitatea globală. Conform unui oficial portuar citat de presa internațională, explozia a avariat nava într-un mod care a pus-o în pericol de scufundare. Momentul incidentului a fost vineri noaptea, iar autoritățile locale și echipele de salvare au monitorizat situația pentru a preveni un dezastru major pe mare, potrivit Reuters.

Strâmtoarea Bosfor, un canal vital pentru transportul maritim între Marea Neagră și Mediterană, a fost scena incidentului. Oficialii portuari au confirmat că explozia a afectat stabilitatea petrolierului, iar navigația în zonă a fost restricționată temporar pentru a permite intervenția echipelor de urgență. Incidentul a ridicat semne de întrebare asupra siguranței navelor care operează în această regiune intens tranzitată și strategică.

Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia a comunicat că „un impact extern” a provocat o explozie urmată de un incendiu la bordul navei, care are o lungime de 275 de metri, relatează antena3cnn.ro.

Instituția a distribuit pe platforma X imagini din zona incidentului.

De ce este denumită „flotă fantomă” și ce implică acest lucru

Flota fantomă se referă la navele care operează sub pavilioane străine sau cu identitate ascunsă pentru a evita sancțiunile internaționale. În cazul petrolierului Kairos, sursele susțin că acesta naviga sub un pavilion străin și transporta probabil resurse energetice rusești. Utilizarea acestor flote a fost criticată de experți internaționali pentru lipsa transparenței și pentru riscurile pe care le implică.

Astfel de nave sunt mai greu de monitorizat, iar accidentele sau atacurile asupra lor pot avea consecințe majore, inclusiv scurgeri de combustibil și perturbarea comerțului maritim. Incidentul petrolierului Kairos subliniază necesitatea unei supravegheri mai stricte și a unor protocoale de siguranță consolidate pentru navele care tranzitează Marea Neagră și Strâmtoarea Bosfor.

Ce riscuri ridică incidentul pentru regiune și economia maritimă

Avaria gravă a petrolierului a demonstrat cât de vulnerabile pot fi navele din această flotă la accidente sau atacuri. Autoritățile maritime și experții în securitate au avertizat că astfel de evenimente pot duce la blocaje temporare pe rutele comerciale și la poluare maritimă, afectând atât traficul de mărfuri, cât și echilibrul economic în regiune.

În plus, incidentul arată cât de sensibile sunt relațiile comerciale și strategice din Marea Neagră, unde un singur accident poate genera perturbări importante. Observatorii internaționali consideră că aceste situații impun o cooperare mai intensă între statele riverane pentru a asigura siguranța navelor și protecția mediului marin.

Tags:
Citește și...
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Externe
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
Externe
Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
Externe
CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Externe
A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Externe
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Externe
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA
Externe
Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
Externe
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Externe
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Externe
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Catalin Drula
Ultima oră
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
22:15 - Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
21:44 - Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
21:33 - După ani de pauză, Irina Columbeanu s-a reapucat de pictat. Cum arată tabloul pe care l-a vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”
21:24 - Mass-media italiană paralizată de o grevă istorică a jurnaliștilor. Cum afectează publicul și fluxul de informații
21:18 - CTP: „Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc. Trăim într-o lume în descompunere. România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” (VIDEO)
20:55 - Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut
20:47 - Localnicii din Băneasa se plâng de zgomotul produs de avioane noaptea. Ce măsuri va lua Aeroportul Băneasa
20:17 - Sute de tineri au depus astăzi jurământul militar. Ce salariu primește un soldat la început de carieră
20:16 - Târg de Crăciun în Iași. Cum s-a pregătit orașul pentru sărbători (FOTO)