Un petrolier rusesc din așa-numita „flotă fantomă”, folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale, a fost grav avariat vineri noaptea în Marea Neagră. Nava, care naviga aparent sub pavilion străin, a fost în pericol de scufundare după ce a fost lovită, cel mai probabil, de o mină. Incidentul a avut loc în Strâmtoarea Bosfor, ridicând semne de întrebare privind siguranța transportului maritim în regiune și asupra vulnerabilității flotei rusești în fața accidentelor sau atacurilor.

Ce s-a întâmplat cu petrolierul și cum a fost afectată navigația

Petrolierul, denumit Kairos, făcea parte dintr-o flotă neoficială folosită de Rusia pentru a evita sancțiunile internaționale impuse de comunitatea globală. Conform unui oficial portuar citat de presa internațională, explozia a avariat nava într-un mod care a pus-o în pericol de scufundare. Momentul incidentului a fost vineri noaptea, iar autoritățile locale și echipele de salvare au monitorizat situația pentru a preveni un dezastru major pe mare, potrivit .

Strâmtoarea Bosfor, un canal vital pentru transportul maritim între Marea Neagră și Mediterană, a fost scena incidentului. Oficialii portuari au confirmat că explozia a afectat stabilitatea petrolierului, iar navigația în zonă a fost restricționată temporar pentru a permite intervenția echipelor de urgență. Incidentul a ridicat semne de întrebare asupra siguranței navelor care operează în această regiune intens tranzitată și strategică.

. sanctioned dark fleet suzy KAIROS may sink in BlackSea after engine room explosion. Turkish Coastal Safety tugs & nearby ship are assisting. Dark fleet tanker VIRAT also might be in distress. Another mystery is how deregistered Gambia flag tankers transit Bosphorus — Yörük Işık (@YorukIsik)

Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia a comunicat că „un impact extern” a provocat o explozie urmată de un incendiu la bordul navei, care are o lungime de 275 de metri, relatează antena3cnn.ro.

Instituția a distribuit pe platforma X imagini din zona incidentului.

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir. — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm)

De ce este denumită „flotă fantomă” și ce implică acest lucru

Flota fantomă se referă la navele care operează sub pavilioane străine sau cu identitate ascunsă pentru a evita sancțiunile internaționale. În cazul Kairos, sursele susțin că acesta naviga sub un pavilion străin și transporta probabil resurse energetice rusești. Utilizarea acestor flote a fost criticată de experți internaționali pentru lipsa transparenței și pentru riscurile pe care le implică.

Astfel de nave sunt mai greu de monitorizat, iar accidentele sau atacurile asupra lor pot avea consecințe majore, inclusiv scurgeri de combustibil și perturbarea comerțului maritim. Incidentul petrolierului Kairos subliniază necesitatea unei supravegheri mai stricte și a unor protocoale de siguranță consolidate pentru navele care tranzitează Marea Neagră și Strâmtoarea Bosfor.

Ce riscuri ridică incidentul pentru regiune și economia maritimă

Avaria gravă a petrolierului a demonstrat cât de vulnerabile pot fi navele din această flotă la accidente sau atacuri. Autoritățile maritime și experții în securitate au avertizat că astfel de evenimente pot duce la blocaje temporare pe rutele comerciale și la poluare maritimă, afectând atât traficul de mărfuri, cât și echilibrul economic în regiune.

În plus, incidentul arată cât de sensibile sunt relațiile comerciale și strategice din , unde un singur accident poate genera perturbări importante. Observatorii internaționali consideră că aceste situații impun o cooperare mai intensă între statele riverane pentru a asigura siguranța navelor și protecția mediului marin.