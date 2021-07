Alexandru Nazare: Nu știu dacă l-ar fi avantajat pe premiul Florin Cîțu să ies în mai multe conferințe. Dacă ne uităm la rezultate, cifre, conduita mea din Guvern, nu știu ce ar fi putut să-l deranjeze atât de tare (VIDEO)

Liberalul Alexandru Nazare a declarat joi, pentru B1 TV, că nu-și prea poate explica decizia premierului de a-l demite din funcția de ministru al Finanțelor, de vreme ce chiar Florin Cîțu a lăudat de mai multe ori activitatea Ministerului. „Dacă ne uităm la activitate, rezultate, cifre, conduita mea din Guvern, nu știu ce aspecte ar fi putut să-l deranjeze atât de tare”, a mai spus Nazare. Acesta a insistat că strategia sa de comunicare a fost una corectă, căci a evitat disputele și mereu a ieșit la declarații doar când chiar avea ceva de anunțat. „În privința conferințelor de presă, nu știu dacă l-ar fi avantajat pe premier să ies în mai multe conferințe de presă”, a mai precizat Nazare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Alexandru Nazare, reacție după ce premierul Florin Cîțu l-a demis

„Eu mi-am făcut o strategie în care am ieșit de fiecare dată când aveam de punctat ceva. Nu a fost o strategie în care să participt la talk show-uri sau o strategie în care să intru în dispute. Nu am intrat în nicio dispută în acest mandat, pentru că am înțeles să țin funcția de ministru de Finanțe în afara oricăror dispute.

Am comunicat de fiecare dată când a fost nevoie. Acum, în privința conferințelor de presă, nu știu dacă l-ar fi avantajat pe premier să ies în mai multe conferințe de presă. De altfel, premierul a comunicat foarte multe la nivel apreciativ despre reușitele noaste în Minister. La fiecare chestiune premierul a ieșit și a anunțat.

Strategia de comunicare pe care am avut-o pe suviectiele esențiale a fost eficientă pentru aceste 6 luni”, a declarat Alexandru Nazare, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că va anunța „la momentul potrivit” pe cine va susține în cursa pentru șefia PNL.

„Nu cred că pot gândi în termeni de răzbunări. Eu sunt o persoană constructivă.

Pe undeva dacă vă gândiți că în aproape fiecare conferință, după ședințele de Guvern, premierul era apreciativ la adresa Ministerului Finanțelor și a rezultatelor noastre, pe undeva sunt și eu nedumerit de această turnură a lucrurilor. Că dacă ne uităm la activitate, rezultate, cifre, conduita mea din Guvern, nu știu ce aspecte ar fi putut să-l deranjeze atât de tare, să insiste așa mult pe această mișcare”, a mai declarat Alexandru Nazare, pentru B1 TV.