Alexandru Nazare: Tot ce a îndesat Florin Cîțu sub preș la această rectificare va ieși la suprafață în octombrie-noiembrie. Decontul? După congres, în sarcina integrală a PNL (VIDEO)

Alexandru Nazare (PNL), ministrul al Finanțelor până a fost demis de premierul Florin Cîțu, a criticat rectificarea bugetară adoptată marți. Nazare susține că Guvernul a mers fix în direcția opusă celei de la începutul anului, care convinsese S&P să schimbe perspectiva asupra României de la “negativ” la “stabil”. Nazare notează că premierul nu face nicio referire în detaliu la rectificare deoarece știe că-l dezavantajează. Ținta de deficit asumată e în pericol de a fi depășită și chiar semnificativ, a avertizat liberalul.

Alexandru Nazare, despre rectificarea bugetară

„La prezentarea bugetului de stat pentru anul in curs opinia Consiliului Fiscal a fost preponderent pozitiva. Reactiile Comisiei Europene pe aceasta tema au fost pozitive. In acest context am reusit, dupa negocieri complicate, sa convingem S&P sa schimbe perspectiva asupra Romaniei de la “negativ” la “stabil”. La rectificare, situatia este diametral opusa. Este acelasi aviz al profesionistilor, dar de data aceasta premierul nu mai posteaza nimic pentru ca il dezavantajeaza. Consilul Fiscal considera ca rectificarea “slabeste consolidarea” si prezinta “derapaje” in zona de cheltuieli. Comisia Europeana nu va reactiona acum, dar nu ma astept la reactii prea bune atat timp cat premierul a omis sa discute despre PNDL3 inainte de aprobarea in Guvern a Ordonantei”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

Fostul ministru a scris apoi că rectficarea buegtară nu respectă recomandarea consiliului ECOFIN din 17 – 18 iunie prin care traiectoria de consolidare fiscală a României a fost validată: „Aceasta rectificare nu reduce deficitul, ci il creste nominal cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie imprumutati suplimentar pana la sfarsitul anului peste cuantumul stabilit la aprobarea bugetului de stat”.

Acesta a făcut apoi trimitere la recentul avertisment al agenției de rating Fitch: „Deja avem si reactii ale agentiilor de rating pe aceasta tema, avertismente ca traiectoria pozitiva de revenire la “perspectiva stabila” este perturbata”.

Nazare a avertizat apoi că la următoarea rectificare bugetară e posibil ca ținta de deficit să fie semnificativ depășită: „De asemenea, veniturile suplimentare de la aceasta rectificare (+17,6 miliarde lei) trebuiau redirectionate pentru acoperirea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii (salarii, asistenta sociala, dobanzi la datoria publica), pe care statul e obligat sa le onoreze in lunile noiembrie si decembrie, riscand astfel ca la urmatoarea rectificare tinta de deficit sa fie semnificativ depasita si in termeni procentuali”.

„Consecinte? Masuri suplimentare fie pe venituri, fie pe cheltuieli la discutiile de prezentare a raportului Romaniei in procedura de deficit excesiv pe 15 octombrie si la elaborarea bugetului pentru 2022.

In concluzie, tot ce a îndesat premierul sub pres la aceasta rectificare va iesi la suprafata rapid, in octombrie-noiembrie. Decontul? Dupa congres, in sarcina integrala a PNL”, a mai scris fostul ministru.