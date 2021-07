Alexandru Rafila (PSD): „Trebuie să evităm discriminarea oamenilor pe baza vaccinării”

Emmanuel Macron a anunțat noi restricții pentru persoanele nevaccinate anti-COVID-19, în Franța, iar România ar putea urma exemplul, după ce vicepremierul Dan Barna a făcut un anunț controversat, săptămâna trecută. Deputatul Alexandru Rafila, de la PSD, a comentat duminică, pe marginea acestui subiect.

Medicul social-democrat crede că presiunile venite din partea Guvernului sunt nejustificate, iar discriminarea trebuie să înceteze.

„Trebuie să evităm să discriminăm oamenii pe baza vaccinării, pentru că vaccinarea trebuie să fie voluntară, oamenii trebuie să înțeleagă utilitatea vaccinării. Mie mi se pare că a împărți lumea în vaccinaţi şi nevaccinați nu este un lucru bun pentru că generează frustrări, inechități și discriminarea să știți că nu este încurajată.

Organizația Mondială a Sănătății tot timpul a menționat acest lucru pentru că nu trebuie să faci discriminare între cei vaccinaţi şi nevaccinați, trebuie însă să faci o campanie de informare țintită pentru fiecare categorie socială.

Ori lucru ăsta nu prea s-a întâmplat. Adică nu poţi să compensezi incapacitatea guvernului de a face campanie de informare de bună calitate și de a convinge lumea să se vaccineze cu măsuri punitive”, a declarat Rafila, pentru Antena 3.

Dan Barna, o nouă gafă în contextul COVID-19

După ce Dan Barna și Ioana Mihăilă au anunțat că se au în vedere noi restricții pentru persoanele nevaccinate, copreședintele USR-PLUS i-a certat din nou pe români, în weekend.

„Suntem ca ţară cu trei, patru poate chiar cinci ani în urma campaniilor anti-vaccin pentru că România este în situaţia asta şi cumva straniu comparativ cu alte ţări unde am văzut că ratele de vaccinare sunt mult mai bune tocmai pentru că am ignorat ani de zile aceste campanii anti-vaccin care au dus în populaţie percepţia aceasta că vaccinul este o chestiune mai degrabă aşa de moft sau de modă şi suprapusă peste percepţia că pandemia a trecut, oricum nu mai contează, nu are rost să ne vaccinăm, a generat acest rezultat

(…) Noi avem un optimism din asta nefundamentat în care credeam că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla”, a declarat Barna pentru RTV.