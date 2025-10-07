Alexandru Rafila, , a dezvăluit, luni seară, salariul pe care îl are un director de sănătate publică. De asemenea, acesta a precizat că cei care se află în funcții de conducere nici măcar nu sunt medici. Motivul? Salariul „nemotivant”.

Cât câștigă un director de sănătate publică

Potrivit fostului ministru, un director de sănătate publică câștigă nu mai mult de 7.000 de lei. Ori asta înseamnă, tot conform lui Rafila, că niciun medic care câștigă de două sau chiar trei ori mai mult, nu ar accepta o astfel de funcție.

Mai mult, Alexandru Rafila a menționat că acesta ar fi motivul pentru care în funcții de conducere la DSP sunt oameni care nu au treabă cu medicina.

„Aici am o problemă puţin mai complexă. Nu e vorba numai de numire. În primul rând cine vrea să fie şef la DSP? Credeţi că sunt mulţi amatori? Nu. De ce? Pentru că salariul unui director de direcţie de sănătate publică e maxim 7.000 de lei. Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri. Ăştia sunt directorii direcţiei de sănătate publică”, a declarat Alexandru Rafila la .

Rafila: „În 2001, era obligatoriu ca directorul să fie medic”

În plus, Rafila a făcut o comparație cu momentul în care el a intrat în sistemul de sănătate publică și a spus că, pe vremea aceea, era o condiție ca directorul unei direcții de sănătate publică să fie doctor.

„Eu când am intrat în sistemul de sănătate publică în 2001, era obligatoriu ca directorul să fie medic. Nu e vorba de concurs, e vorba de statut. Pentru că directorul Direcţiei de sănătate publică este funcţionar public şi el are în subordine medici mulţi, de laborator, epidemiologi, care câştigă de două ori mai mult decât el. Şi atunci procesul de selecţie al celui care e director de sănătate publică este, de fapt, de contraselecţie. Şi de multe ori nu găseşti pe cine să pui, chiar cu delegaţie, chiar în concurs”, a mai afirmat fostul ministru al Sănătăţii.