Alexandru Rafila: Vaccinul anti-COVID-19 trebuie adaptat noilor tulpini circulante. Probabil, el va fi făcut o dată pe an, cum este cazul vaccinului antigripal

Deși previne formele grave și decesul, vaccinul anti-COVID-19 demonstrează la ora actuală că nu previne decât într-o mică măsură transmisibilitatea virusului, astfel că trebuie adaptat noilor tulpini circulante, iar în cele din urmă probabil se va administra o singură dată pe an, cum este cazul serului antigripal, consideră ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, potrivit News.ro.

Probabil că vaccinul anti-COVID-19 va fi făcut o dată pe an ca vaccinul antigripal, spune Alexandru Rafila

Ministrul Sănătății a vorbit despre poziția exprimată de șeful Strategiei Vaccinurilor din cadrul Agenției Europene a Medicamentului, Marco Cavaleri, care a explicat că vaccinările repetate la intervale scurte de timp nu reprezintă o strategie durabilă și, în plus, ar putea supraîncărca sistemul imunitar.

„Probabil că se referea la suprastimulare dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp, şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra. S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea – e adevărat că previne formele grave şi decesul – trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă. În fiecare an facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an, vaccin gripal şi lucrul acesta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială”, a eplicat Alexandru Rafila, miercuri seară, la Antena 3.

Social-democratul a vorbit și despre ipoteza potrivit căreia pandemia ar putea fi depășită printr-o infectare în masă care să genereze o imunitate pe scară largă, context în care s-a arătat de părere că transmiterea virusului trebuie încetinită cu ajutorul măsurilor de protecție sanitară.

„Eu ceea ce cred este că trebuie să încetinim transmiterea şi pentru asta trebuie să luăm măsuri. Utilizarea măştii este una dintre ele, pentru că, până la urmă, este o barieră mecanică care previne în bună măsură transmiterea. Protecţia celor bătrâni trebuie făcută, pentru că ea este asigurată pe de o parte de vaccinare şi pe de altă parte de contactul cu ei, care trebuie să fie precaut”, a punctat ministrul.

Bilanțul național este în creștere, iar miercuri au fost raportate 8.600 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.