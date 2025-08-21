Alin Tişe (PNL), preşedintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, a scris un mesaj-pamflet în care s-a plâns că, din postura de politician, face parte dintr-o coaliție care a trebuit să crească taxele, dar din postura de antreprenor, are de suferit de pe urma respectivelor creșteri de taxe. Prin urmare, Tișe a spus că va ieși să protesteze împotriva sa și-și va cere demisia. Dar nu și-o va da.

Cuprins

Cum a anunțat Tișe ironic că va protesta împotriva sa

Ce a spus Tișe despre demisie

Cum a anunțat Tișe ironic că va protesta împotriva sa

„𝐓𝐢𝐬̦𝐞 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐥𝐮𝐢 𝐓𝐢𝐬̦𝐞: 𝐌𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞

(text pamflet – orice asemănare cu realitatea nu e deloc întâmplătoare!)

Astăzi eu, Alin Tișe, mă ridic împotriva… mea. M-am săturat să fiu, simultan, și victimă și călău.

Ca politician, asist la creșterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi crește un nod în gât. Ca om public, accept ordonanțe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări.

𝐃𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐦𝐧: 𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐬𝐚̆ 𝐢𝐞𝐬 𝐢̂𝐧 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚̆ 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐦𝐞𝐚!

Să mă huidui, să mă fluier, să-mi cer explicații.

Și tot eu să-mi răspund, cu aceea nepăsare birocratică pe care o urăsc și cu care lupt de zi.

Am decis să nu mai tac. Voi ieși la miting!

Manifestul mitingului împotriva propriei persoane va suna așa:

Eu, Alin Tișe, om cu dublă identitate publică, anunț cu respect față de mine însumi că voi protesta împotriva propriei mele guvernări.

În calitate de politician am acceptat decizia ca trebuie să

În calitate de am decis că nu mai pot respira de la atâtea taxe”, a scris Alin Tișe,

Ce a spus Tișe despre demisie

„De aceea:

• Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord.

• Îmi reproșez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate.

• Mă huidui în piață, dar mă și aplaud pentru realizările unice ale Clujului – altceva pentru tine!

La mitingul împotriva mea:

• Eu țin pancarta, eu organizez contramanifestația.

• Eu strig „Hoții!”, dar tot eu strig „Cinste lor!”.

• Eu îmi cer socoteală, dar îmi dau și termen de grație.

Este pentru prima dată în istoria democrației românești când un om reușește să fie și poporul furios și guvernarea, care pare surdă, în același timp. O revoluție împotriva propriei persoane – un spectacol unic, marca România.

În final, promit solemn că voi continua să mă lupt cu mine însumi, până când TU vei câștiga!

Semnat:

Alin Tișe

Tișe Alin”, a mai scris președintele CJ Cluj, pe Facebook.