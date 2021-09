Alina Gorghiu: USR PLUS nu are voie să dea în continuare un cec în alb extremismului, urii și xenofobiei. Voi cere ca toate partidele democratice să se delimiteze oficial de AUR

Senatoarea PNL Alina Gorghiu susține că moțiunea de cenzură nu mai are legătură cu guvernarea Cîțu și că joi „a avut loc o șarjă a extremiștilor în parlament cu AUR garantat de USR PLUS”.

Alina Gorghiu (PNL): „Voi cere ca toate partidele democratice să se delimiteze oficial de AUR”

„Această moțiune de cenzură nu mai este despre guvernarea Cîțu, nu mai are legătură cu Premierul PNL. Ieri a avut loc o șarjă a extremiștilor în parlament, cu AUR garantat de USRPLUS. Am avut încă o dovadă a ceea ce înseamnă un partid extremist, iar USRPLUS nu are voie să dea în cotinuare un cec în alb extremismului, urii și xenofobiei. Alianța USR-AUR a născut monștri. Voi solicita o discuție în BPR despre această problemă, voi cere ca toate partidele democratice să se delimiteze oficial de AUR, împotriva extremismului, trebuie să arătăm că suntem Parlamentul unei țări europene. Voi cere oficial tuturor partidelor politice să se abțină în a glorifica violența și ura”, a scris Alina Gorghiu, vineri, pe Facebook.

La ședința pentru citirea moțiunii, senatoarea PNL a avut un schimb dur de replici cu deputatul George Simion, copreședintele AUR, căruia i-a transmis că urlă „ca o maimuță”. Momentul avusese loc în contextul în care liberalul Florin Roman a fost împiedicat să conducă ședința în locul Ancăi Dragu de parlamentarii AUR, care l-au acuzat de uzurparea calităților oficiale.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis că moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată după ce va veni decizia Curții Constituționale pe sesizarea depusă de Guvern.