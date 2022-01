Amenajări interioare și design interior restaurant: cum găsești formula perfectă?

Specificul restaurantului poate fi traditional, regional, international. Cand faci amenajari interioare, specificul da numarul de locuri, dicteaza alegerea mobilierului, pozitionarea spatiilor de serviciu in raport cu sala sau cu salile. Nu trebuie sa pierzi din vedere nici normele de securitate la incendiu. Daca vrei sa achizitionezi o franciza, in mod clar va trebui sa amenajezi interiorul in functie de aspectul localurilor care opereaza sub aceasta franciza.