Analiză Politico: Pe Nicușor Dan îl așteaptă un mandat de coșmar la Președinția României

Publicația europeană că Nicușor Dan, noul președinte al României, își începe mandatul într-un moment critic pentru țară, când aceasta se confruntă cu probleme economice grave, instabilitate politică și o pierdere a încrederii populației în democrație.

Provocările lui Nicușor Dan în plan intern

Nicușor Dan trebuie să lucreze acum la formarea unui nou guvern. Acesta a declarat că ar vrea ca negocierile cu partidele proeuropene să nu dureze mai mult de o lună, iar în funcția de premier l-ar vrea pe liberalul Ilie Bolojan. Problema este că noul guvern are nevoie de o majoritate solidă în Parlament, căci trebuie să ia măsuri dure de corecție bugetară, or PSD, principalul partid din Parlament, amenință că va trece în Opoziție.

O alternativă ar fi și guvernul minoritar, dar asta ar face ca noua administrație , fapt ce nu convine investitorii nervoși, scrie Politico.

„România riscă o retrogradare a ratingului suveran, se află sub procedura de deficit excesiv a UE și de încredere pe piață. Dan trebuie să-și folosească capitalul politic pe care-l are pentru a facilita printr-o echipă economică coerentă. România are nevoie cu disperare să transmită piețelor și Comisiei Europene semnale că e pregătită să aplice măsuri serioase de disciplină fiscală”, a declarat Elena Calistru, co-fondatoare și președintă a ONG-ului Funky Citizens.

Pe lângă formarea noului guvern și adoptarea măsurilor dure de acoperire a deficitului bugetar, o altă misiune grea pentru Nicușor Dan e să-i convingă pe români să aibă din nou încredere în democrație. Dan însuși a spus că vrea să facă acest lucru, printr-o mai bună comunicare și prin la toate nivelurile.

De asemenea, partidele, mai ales cele vechi – PSD și PNL, trebuie să depună eforturi pentru a recâștiga încrederea românilor.

„Cred că au înțeles că trebuie să schimbe ceva, unele lucruri importante”, a afirmat noul președinte al României.

Ce are de făcut Nicușor Dan în plan extern

Cât despre politica sa externă, Nicușor Dan a declarat pentru publicația europeană că-și dorește ca România să joacă Spre deosebire de adversarii săi, Dan susține continuarea ajutorului pentru Ucraina și creșterea capacităților de apărare ale UE.

„România este un stat membru mare al UE și ar trebui să jucăm un rol mult mai activ. Nu știm cât timp mai putem conta pe sprijinul SUA și e crucial să devenim o voce care să susțină unitatea europeană. Președintele trebuie să spună clar că victoria Ucrainei în război e o problemă existențială pentru noi”, a declarat Otilia Nuțu, analistă de politici publice în cadrul think tank-ului Expert Forum.

Nuțu a insistat, totodată, că România ar trebui să facă presiuni pentru transferul activelor rusești înghețate către Ucraina, pentru a finanța apărarea și reconstrucția acestei țări.