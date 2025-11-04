Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)

Anca Alexandrescu a avut o conferință de presă comună cu Simion după ce AUR a anunțat că o susține pentru București. Însă moderatoareA TV a făcut un adevărat scandal cu jurnaliștii din cauza întrebărilor care au deranjat-o.

Jurnaliștii, certați de Anca Alexandrescu

Amendată în repetate rânduri de CNA din cauza lipsei de deontologie jurnalistică și din cauza unor acuzații fără dovezi și știri false, Anca Alexandrescu a vrut să ofere o lecție de jurnalism, reporterilor rpezenți la conferința de presă. A pozat la început în candidatul emoționat de o asemenea onoare, dar nervii au lăsat-o brusc când a fost întrebată de ce i-a întors Călin Georgescu spatele.

Moderatoarea TV transformată în candidat la Primăria Capitalei nu a avut vreun răspuns coerent așa că a ales să țipe la jurnaliști și să îi acuze că sunt cumpărați și că sunt și proști. (MOMENTELE LA MINUTELE 34:22 ȘI 37:47).

Când trecutul te ajunge din urmă

Și dacă tot a venit vorba de jurnaliști cumpărați, aceeași a izbucnit când a venit vorba de banii vărsați de George Simion în televiziunea pe care a reprezentat-o moderatoarea. Brusc, și-a dat seama că trecutul trebuie șters și neasumat. Și a țipat că ea nu e moderatoare tv, e la Primăria Capitalei. (MOMENTUL LA MINUTUL 34:59).

Și dacă tot a venit vorba despre trecutul apropiat al Ancăi Alexandrescu, pe care nu și-l mai asumă, deși mai ieri în avea invitat pe Simion în campanie electorală, candidata la Primria Capitalei ar vrea să facă uitate și plimbările cu Nordis, firma familiei Vicol-Ciorbă. Nici nu știa a cui e firma, susține Anca Alexandrescu tot pe un tot răstit. (MOMENTUL LA MINUTUL 46:54).