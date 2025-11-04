B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)

Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)

Adrian A
04 nov. 2025, 12:07
Anca Alexandrescu, scandal cu jurnaliștii. Când țipetele țin loc de argumente (VIDEO)
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Jurnaliștii, certați de Anca Alexandrescu
  2. Când trecutul te ajunge din urmă

Anca Alexandrescu a avut o conferință de presă comună cu Simion după ce AUR a anunțat că o susține pentru București. Însă moderatoareA TV a făcut un adevărat scandal cu jurnaliștii din cauza întrebărilor care au deranjat-o.

Jurnaliștii, certați de Anca Alexandrescu

Amendată în repetate rânduri de CNA din cauza lipsei de deontologie jurnalistică și din cauza unor acuzații fără dovezi și știri false, Anca Alexandrescu a vrut să ofere o lecție de jurnalism, reporterilor rpezenți la conferința de presă. A pozat la început în candidatul emoționat de o asemenea onoare, dar nervii au lăsat-o brusc când a fost întrebată de ce i-a întors Călin Georgescu spatele.

Moderatoarea TV transformată în candidat la Primăria Capitalei nu a avut vreun răspuns coerent așa că a ales să țipe la jurnaliști și să îi acuze că sunt cumpărați și că sunt și proști. (MOMENTELE LA MINUTELE 34:22 ȘI 37:47).

Când trecutul te ajunge din urmă

Și dacă tot a venit vorba de jurnaliști cumpărați, aceeași Anca Alexandrescu a izbucnit când a venit vorba de banii vărsați de George Simion în televiziunea pe care a reprezentat-o moderatoarea. Brusc, și-a dat seama că trecutul trebuie șters și neasumat. Și a țipat că ea nu e moderatoare tv, e candidat la Primăria Capitalei. (MOMENTUL LA MINUTUL 34:59).

Și dacă tot a venit vorba despre trecutul apropiat al Ancăi Alexandrescu, pe care nu și-l mai asumă, deși mai ieri în avea invitat pe Simion în campanie electorală, candidata la Primria Capitalei ar vrea să facă uitate și plimbările cu Nordis, firma familiei Vicol-Ciorbă. Nici nu știa a cui e firma, susține Anca Alexandrescu tot pe un tot răstit. (MOMENTUL LA MINUTUL 46:54).

Tags:
Citește și...
Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei
Politică
Ce șanse au suveraniștii în București. Anca Alexandrescu, departe de Primăria Capitalei
Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
Politică
Cătălin Drulă, replică acidă la adresa Ancăi Alexandrescu, după ce aceasta a făcut afirmații tăioase despre el: „Are un discurs comun cu domnul Grindeanu”
Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
Politică
Dominic Fritz îi ține spatele lui Bolojan. Șeful USR îi pune la punct pe colegii din PSD
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Politică
Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Politică
Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului
Politică
Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Politică
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Politică
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Ultima oră
14:03 - Viața decentă se scumpește alarmant! Cât trebuie să cheltuiască o familie pentru a trăi normal în România, în 2025
13:53 - Scandal pe înghețarea salariilor și pensiilor. Bolojan e acuzat de crimă (VIDEO)
13:51 - Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
13:41 - CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025
13:31 - Lămpi stradale solare cu telecomandă – lumina care îți ușurează viața și îți protejează bugetul
13:21 - Înainte să oferi bani, gândește-te la consecințe. Cum să ajuți fără să-ți afectezi stabilitatea financiară: „Începe prin a-ți cunoaște propriile cifre”
13:20 - Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
13:09 - Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult
12:47 - CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul
12:44 - Călin Georgescu, încă un mesaj pe lângă Anca Alexandrescu. Nimic despre „prietena lui” (VIDEO)