CTP desființează candidatura Ancăi Alexandrescu: „A fost așezată în spatele lui Simion, ca să-i admire partea dorsală. Despre Primăria Capitalei nu știe nimic” (VIDEO)

Ana Maria
04 nov. 2025, 21:58
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce spune Cristian Tudor Popescu că AUR a ales-o pe Anca Alexandrescu doar pentru imagine
  2. CTP, despre candidatura Ancăi Alexandrescu. Cum a ironizat modul în care a fost lansată candidatura
  3. De ce o consideră CTP pe Anca Alexandrescu nepregătită pentru Primăria Capitalei

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, din partea AUR. Gazetarul a afirmat că partidul condus de George Simion nu avea un candidat potrivit și a apelat la Alexandrescu doar pentru a mai câștiga vizibilitate.

De ce spune Cristian Tudor Popescu că AUR a ales-o pe Anca Alexandrescu doar pentru imagine

Potrivit lui CTP, AUR nu se va mobiliza intens pentru a o susține pe Alexandrescu în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, ci mai degrabă va folosi candidatura ca pe un prilej de campanie de imagine.

“Simion și AUR nu aveau candidat, nu aveau pe cine să pună la primărie, pentru că nu au oameni care să se priceapă la așa ceva, pentru că cei de la AUR nu se pricep la nimic. Pe cine să pună la primărie? Și atunci, pentru că a apărut în peisaj doamna care s-a oferit, au luat-o și au pus-o acolo. Au pus-o ca să participe și ei, pentru ca să-și mai facă, eventual, niște imagine, George Simion”, a precizat jurnalistul.

CTP, despre candidatura Ancăi Alexandrescu. Cum a ironizat modul în care a fost lansată candidatura

Gazetarul a comentat și momentul lansării oficiale a Ancăi Alexandrescu de către AUR. El consideră că modul în care aceasta a fost prezentată public a fost nepotrivit:

“Ați văzut cum a fost așezată duduia Alexandrescu în festivitatea de prezentare, de către AUR și Simion? A fost așezată în spatele lui Simion. Da? Ca să-i admire partea dorsală lui Simion. În spate. Cum să faci așa ceva? Dacă lansezi un candidat… ați văzut lansări de candidați în toate partidele de-a lungul zecilor de ani. Ați văzut vreodată candidatul ce urmează a fi lansat în spatele șefului de partid vorbitor care îl lansează?

Cum să concepi așa ceva? Deci a venit Simion și a spus textele pe acolo… Unde mai punem cazul că e femeie doamna aceasta? Pui o femeie în spate și vorbești despre ea, e candidatul partidului. Nu se va da cu capul de toți pereții domnul Simion să o susțină pe doamna Alexandrescu.

Nu se va mobiliza AUR prea mult, dar se cheamă că au și ei un candidat, mai pot să facă câte o vorbire, mai ciugulesc ceva puncte de imagine. Asta este situația doamnei.”, a mai spus CTP.

De ce o consideră CTP pe Anca Alexandrescu nepregătită pentru Primăria Capitalei

El a adăugat că lipsa sprijinului din partea lui Călin Georgescu, pe care îl numește ironic „Dumnezeilă”, este un handicap major pentru Anca Alexandrescu, întrucât aceasta „îi preia textele” și își construiește mesajele după discursurile lui.

“Însă, îi lipsește foarte mult domnul Dumnezeilă. Faptul că nu o susține și nu poate să apară împreună cu el, e grav. Pentru că dacă apărea împreună cu el ar fi avut ce să spună.

Așa cum îi preia textele la postul ăla de televiziune de atâtea și atâtea luni de zile, ar fi recitat din Dumnezeilă. Și ăsta era programul ei pentru cetățeni. Apropo, a spus, totuși, de unde va finanța salvarea, refacerea Bucureștiului, ați reținut? Are o sursă de finanțare, doamnă. Vă spun eu. De la o bancă mare sau un credit sindicalizat, poate, care se numește ‘piatră seacă’. Ați auzit de banca ‘piatră seacă’, doamnă Chiriac?

Așa a zis, că ea va scoate bani din piatră seacă. Deci ăsta e nivelul. Evident că e în dificultate, habar n-are. Despre Primăria Capitalei nu știe nimic. Nu știu dacă știe ce e la un hidrant și vine să candideze. Deci fără Dumnezeilă o să-i fie foarte greu. Bineînțeles că o să meargă pe un discurs din ăsta incendiar, o să arunce cu vorbe în fiecare seară, cum îi bagă ea în pușcărie pe toți hoții, cu chestii de soiul acesta”, a mai menționat jurnalistul.

