Angel Tîlvăr nu figurează că a intrat în Arhivele Vrancea, deși are trimiteri în teza sa de doctorat către documentele instituției. Angajat al Muzeului Vrancei: „Eu am făcut cercetarea, era sarcină de serviciu de la director”

Noi suspiciuni legate de teza de doctorat a lui Social-democratul nu figurează că ar fi intrat în Arhivele Vrancea, deși are trimiteri în teză către documente ale instituției, informează .

Tot mai multe mărturii despre teza de doctorat a lui Tîlvăr

Amintim că muzeografa Aurora Apostu de la Muzeul Vrancei , pentru Libertatea, că ea și directorul instituției de la acea vreme, Horia Dumitrescu, i-au făcut „de la zero” lucrarea de doctorat a lui Tîlvăr.

Afirmațiile ei de un bărbat care a lucrat la Muzeul Vrancei chiar în perioada respectivă: „Lucrarea a fost concepută de Horia Dumitrescu și scrisă la calculator de către Aurora Apostu. Tîlvăr nu a scris niciun rând în teza de doctorat”.

Ionel Marin, fost contabil-șef al Muzeului Vrancei, a depus o plângere în care reclama, printre altele, că Tîlvăr, la data respectivă deputat de Vrancea, ar fi beneficiat de sprijinul logistic și uman al muzeului. DNA și Parchetul Vrancea au clasat două dosare. El a declarat pentru Libertatea că ancheta nu s-a făcut cum trebuie și nici măcar nu a fost anunțat despre decizia procurorilor pentru a o contesta.

Acum, G4Media a descoperit că, la Arhivele Vrancea, Angel Tîlvăr nu figurează că ar fi fost acolo, în schimb figurează Ionuț Iliescu, actualului șef al Secției Istorie a Muzeului Vrancei. Numele său e trecut chiar în registrul de cercetare a documentelor citate în teza de doctorat.

„A fost o sarcină de serviciu, trasată de conducerea instituției. Nu mi s-a spus că e pentru o persoană anume, trebuia să fac o muncă de documentare, am făcut-o”, a spus el, pentru G4Media.

Anterior, întrebată de cât a muncit la teza de doctorat a lui Tîlvăr, muzeografa Aurora Apostu a răspuns: „Enorm. 50% e munca mea, 50% e a directorului. Directorul obosea la 12.00, și atunci mă calmam și lucram eu. Ionuț Iliescu, șeful secției de istorie, ne ajuta cu adusul documentelor. Iliescu nu a lucrat la teză, el a lucrat la articole”.

Cine a făcut „munca de documentare” pentru teza de doctorat al lui Tîlvăr

Documentele Arhivelor Naționale – secția Vrancea, consultate de G4Media, arată că numele lui Angel Tîlvăr nu apare în registrul de cercetare a documentelor citate în teză. În schimb, apare numele actualului șef al Secției Istorie a Muzeului Vrancea, Ionuț Iliescu.

Teza de doctorat conține mai multe trimiteri la fondul Poliției Focșani, Fondul Prefecturii Județului Putna, Fond Comitetul Județean Putna, Fondul Comitetului Evreiesc Putna și fondul Comitetului Raional de Partid Focșani.

În toate aceste dosare, nu apare numele de Angel Tîlvăr la registrul de cercetători de la prima filă din dosar, ci cel al lui Ionuț Iliescu.

Trimiterile la aceste documente apar și în cartea publicată de Angel Tîlvăr pe baza tezei sale de doctorat la Editura Hasefer.

Întrebat despre această situație, Ionuț Iliescu a răspuns: „A fost o sarcină de serviciu, trasată de conducerea instituției (Horia Dumitrescu – n.r.). Nu mi s-a spus că e pentru o persoană anume, trebuia să fac o muncă de documentare, am făcut-o, am predat-o. Așa au stat lucrurile, munca mea a fost brută, nu am prelucrat, am luat ce era în dosarele cercetate, dosare referitoare la comunitatea evreilor. Pentru mine a fost interesant pentru că, cu această ocazie, am aflat că numele meu este de origine evreiască”.

El a precizat că nu a fost niciodată audiat de procurori în dosarul penal deschis în urma plângerii formulate de fostul contabil al muzeului, Ionel Marin.

Ce a spus Angel Tîlvăr despre lucrarea sa de doctorat

Angel Tîlvăr și-a susținut teza de doctorat “România – Israel, relații în perioada comunistă”, sub coordonarea profesorului Ion Agrigoroaiei, pe 6 mai 2012, la Universitatea“Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ministrul insistă că el și-a scris teza de doctorat și doar a cerut niște sfaturi privind punerea în pagină.

„Nu am cerut niciodată cuiva de la Muzeul Vrancei să scrie ceva legat de lucrarea mea de doctorat. Îmi asum fiecare cuvânt pe care l-am scris acolo și pot să o susțin din nou public, fără nicio problemă”, a spus Tîlvăr recent, pentru Libertatea.